Биопсия при колоноскопии

КТ позволяет оценить развитие опухоли и ее распространение

Генетические тесты

Пациентам с симптомами, указывающими на рак толстой кишки, или с положительным результатом скринингового теста, необходим диагностический тест, чтобы подтвердить, есть ли у них рак или нет. В настоящем руководстве скрининг рекомендуется всем людям, независимо от факторов риска.

Пациенты с положительным анализом кала на скрытую кровь или положительным анализом кала на ДНК нуждаются в колоноскопии, как и те, у кого поражения были замечены во время сигмоидоскопии или визуализирующего исследования. Любые образования необходимо полностью удалять и проводить гистологическое исследование. Если очаг поражения имеет широкое основание или его невозможно удалить при колоноскопии, то для исключения скрытого рака настоятельно рекомендуется провести его хирургическое иссечение.

Колоректальный рак Изображение GASTROLAB/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Ирригоскопия, в особенности с двойным контрастированием, позволяет обнаруживать многие образования, но обладает несколько меньшей точностью по сравнению с колоноскопией и не является на данное время применимой для обследования пациентов с положительным результатом теста на скрытую кровь в кале или положительный ДНК-тест.

После установления онкологического диагноза пациенты должны пройти полное визуализационное стадирование с помощью КТ грудной клетки, брюшной полости и таза и рутинные лабораторные исследования с целью выявления метастатического процесса и анемии, а также для оценки общего состояния.

Повышение уровня раковоэмбрионального антигена (РЭА) отмечается у 70% больных КРР. Уровень КЭА обычно определяют как часть первоначального обследования при КРР, но этот тест не является ни чувствительным, ни специфичным и, следовательно, в целях скрининга не рекомендуется. Однако если уровень КЭА повышен перед операцией и снижается после удаления опухоли толстой кишки, динамический контроль его уровня помогает раньше выявить рецидив.

Рак толстой кишки, который был удален во время операции, теперь в обязательном порядке тестируется на предмет мутации генов, которые вызывают синдром Линча. Люди, у которых есть родственники с раком толстой кишки, яичника или эндометрия, диагностированном в раннем возрасте, или у которых есть несколько родственников с этими заболеваниями, должны быть протестированы на синдром Линча. Пациенты с подтвержденным синдромом Линча или с семейным анамнезом по поводу синдрома Линча направляются на генетическое консультирование.