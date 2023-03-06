Редкие синдромы гастрита

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное одной из нескольких причин, включая инфекцию Helicobacter pylori, лекарства (нестероидные противовоспалительные средства [НПВС], алкоголь), стресс, аутоиммунные процессы (атрофический гастрит) и другие менее распространенные расстройства.
(См. также Обзор секреции кислоты и Обзор гастритов).
Болезнь Менетрие
Редкое идиопатическое заболевание, которое поражает взрослых в возрасте от 30 до 60 лет и чаще, встречается у мужчин. Болезнь манифестирует значительным утолщением складок слизистой оболочки тела желудка, но не антрального отдела. Развивается атрофия желез и фовеолярная гиперплазия, часто сопровождаемые метаплазией слизистых желез и утолщением слизистой оболочки с минимальным воспалением. Может быть выявлена гипоальбуминемия (наиболее постоянное отклонение от нормы в лабораторных анализах), вызванная потерей белка через желудочно-кишечный тракт (протеин-теряющая гастропатия). С прогрессированием заболевания секреция кислоты и пепсина снижается, что вызывает гипохлоргидрию.
Симптомы болезни Менетрие неспецифичны и обычно включают боль в эпигастрии, тошноту, потерю веса, отеки и диарею.
Диагноз болезнь Менетрие устанавливается путем эндоскопии с глубокой биопсией слизистой оболочки или биопсией всей стенки желудка при лапароскопии.
Дифференциальный диагноз следует проводить с:
Лимфомой, в которой могут возникать множественные язвы желудка
Лимфомой маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT-лимфома), с чрезмерной инфильтрацией моноклональными В лимфоцитами
Гастриномой (Синдром Золлингера-Эллисона) с ассоциированой гипертрофией желудочных складок
Синдром Кронкхайта-Канада – слизистий полипоидный синдром с потерей белка, связанный с диареей
Были испробованы различные виды лечения, включая антихолинергические и антисекреторные средства, кортикостериоды, но ни одно не доказало своей полной эффективности. Частичная или тотальная резекция желудка необходимы в случае выраженной гипоальбуминемии.
Эозинофильный гастрит
Значительная эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки, подслизистого и мышечного слоя часто возникает именно в антаральном отделе. Обычно это идиопатическое состояние, но в некоторых случаях может быть следствием инвазии нематод.
Встречаются такие симптомы эозинофильного гастрита, как тошнота, рвота и раннее насыщение.
Диагноз эозинофильного гастрита подтверждается эндоскопической биопсией пораженных участков.
Кортикостероиды могут быть успешными в идиопатических случаях; однако при развитии пилорической непроходимости, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Лимфома маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT-лимфома)
Это редкое заболевание характеризуется массивной лимфоидной инфильтрацией слизистой оболочки желудка, которая может сильно напоминать болезнь Менетрие но выявляется при гистологическом исследовании.
Лечение инфекции Helicobacter pylori может привести к полному выздоровлению от MALT-лимфомы, локализованной в желудке.
Гастрит, вызванный системными заболеваниями
Саркоидоз, туберкулез, амилоидоз и другие гранулематозные заболевания могут вызвать гастрит, который редко имеет самостоятельное значение в рамках данных заболеваний.
Гастрит, вызванный физическими факторами
Радиация и проглатывание едких веществ (особенно кислот) могут вызвать гастрит. Доза ионизирующего излучения > 6 Грей при общем облучении тела (см. Острая лучевая болезнь) вызывает выраженный глубокий гастрит, обычно с вовлечением больше антрального отдела, чем тела желудка. Возможными осложнениями радиационного гастрита служат пилорический стеноз и перфорация.
Инфекционный (септический) гастрит
За исключением инфекции H. pylori, бактериальная инвазия желудка наблюдается редко и возникает, главным образом, после ишемии, проглатывания разъедающих веществ или радиационного воздействия. При рентгенологическом исследовании виден газ по контуру слизистой оболочки Это заболевание может манифестировать как острый живот и характеризуется очень высокой смертностью. Часто необходимо хирургическое лечение.
У ослабленных или иммунокомпрометированных пациентов может развиваться гастрит грибковой или вирусной природы (цитомегаловирусная инфекция, кандидоз,гистоплазмоз или мукормикоз); эти диагнозы следует иметь в виду у больных с экссудативным гастритом, эзофагитом или дуоденитом.