skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Редкие синдромы гастрита

Авторы:Nimish Vakil, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка, вызванное одной из нескольких причин, включая инфекцию Helicobacter pylori, лекарства (нестероидные противовоспалительные средства [НПВС], алкоголь), стресс, аутоиммунные процессы (атрофический гастрит) и другие менее распространенные расстройства.

(См. также Обзор секреции кислоты и Обзор гастритов).

Болезнь Менетрие

Редкое идиопатическое заболевание, которое поражает взрослых в возрасте от 30 до 60 лет и чаще, встречается у мужчин. Болезнь манифестирует значительным утолщением складок слизистой оболочки тела желудка, но не антрального отдела. Развивается атрофия желез и фовеолярная гиперплазия, часто сопровождаемые метаплазией слизистых желез и утолщением слизистой оболочки с минимальным воспалением. Может быть выявлена гипоальбуминемия (наиболее постоянное отклонение от нормы в лабораторных анализах), вызванная потерей белка через желудочно-кишечный тракт (протеин-теряющая гастропатия). С прогрессированием заболевания секреция кислоты и пепсина снижается, что вызывает гипохлоргидрию.

Симптомы болезни Менетрие неспецифичны и обычно включают боль в эпигастрии, тошноту, потерю веса, отеки и диарею.

Диагноз болезнь Менетрие устанавливается путем эндоскопии с глубокой биопсией слизистой оболочки или биопсией всей стенки желудка при лапароскопии.

Дифференциальный диагноз следует проводить с:

Были испробованы различные виды лечения, включая антихолинергические и антисекреторные средства, кортикостериоды, но ни одно не доказало своей полной эффективности. Частичная или тотальная резекция желудка необходимы в случае выраженной гипоальбуминемии.

Эозинофильный гастрит

Значительная эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки, подслизистого и мышечного слоя часто возникает именно в антаральном отделе. Обычно это идиопатическое состояние, но в некоторых случаях может быть следствием инвазии нематод.

Встречаются такие симптомы эозинофильного гастрита, как тошнота, рвота и раннее насыщение.

Диагноз эозинофильного гастрита подтверждается эндоскопической биопсией пораженных участков.

Кортикостероиды могут быть успешными в идиопатических случаях; однако при развитии пилорической непроходимости, может потребоваться хирургическое вмешательство.

Лимфома маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT-лимфома)

Это редкое заболевание характеризуется массивной лимфоидной инфильтрацией слизистой оболочки желудка, которая может сильно напоминать болезнь Менетрие но выявляется при гистологическом исследовании.

Лечение инфекции Helicobacter pylori может привести к полному выздоровлению от MALT-лимфомы, локализованной в желудке.

Гастрит, вызванный системными заболеваниями

Саркоидоз, туберкулез, амилоидоз и другие гранулематозные заболевания могут вызвать гастрит, который редко имеет самостоятельное значение в рамках данных заболеваний.

Гастрит, вызванный физическими факторами

Радиация и проглатывание едких веществ (особенно кислот) могут вызвать гастрит. Доза ионизирующего излучения > 6 Грей при общем облучении тела (см. Острая лучевая болезнь) вызывает выраженный глубокий гастрит, обычно с вовлечением больше антрального отдела, чем тела желудка. Возможными осложнениями радиационного гастрита служат пилорический стеноз и перфорация.

Инфекционный (септический) гастрит

За исключением инфекции H. pylori, бактериальная инвазия желудка наблюдается редко и возникает, главным образом, после ишемии, проглатывания разъедающих веществ или радиационного воздействия. При рентгенологическом исследовании виден газ по контуру слизистой оболочки Это заболевание может манифестировать как острый живот и характеризуется очень высокой смертностью. Часто необходимо хирургическое лечение.

У ослабленных или иммунокомпрометированных пациентов может развиваться гастрит грибковой или вирусной природы (цитомегаловирусная инфекция, кандидоз,гистоплазмоз или мукормикоз); эти диагнозы следует иметь в виду у больных с экссудативным гастритом, эзофагитом или дуоденитом.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.