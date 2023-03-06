Редкие синдромы гастрита

Редкое идиопатическое заболевание, которое поражает взрослых в возрасте от 30 до 60 лет и чаще, встречается у мужчин. Болезнь манифестирует значительным утолщением складок слизистой оболочки тела желудка, но не антрального отдела. Развивается атрофия желез и фовеолярная гиперплазия, часто сопровождаемые метаплазией слизистых желез и утолщением слизистой оболочки с минимальным воспалением. Может быть выявлена гипоальбуминемия (наиболее постоянное отклонение от нормы в лабораторных анализах), вызванная потерей белка через желудочно-кишечный тракт (протеин-теряющая гастропатия). С прогрессированием заболевания секреция кислоты и пепсина снижается, что вызывает гипохлоргидрию.

Симптомы болезни Менетрие неспецифичны и обычно включают боль в эпигастрии, тошноту, потерю веса, отеки и диарею.

Диагноз болезнь Менетрие устанавливается путем эндоскопии с глубокой биопсией слизистой оболочки или биопсией всей стенки желудка при лапароскопии.

Дифференциальный диагноз следует проводить с:

Лимфомой, в которой могут возникать множественные язвы желудка

Лимфомой маргинальной зоны лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистой оболочкой (MALT-лимфома), с чрезмерной инфильтрацией моноклональными В лимфоцитами

Гастриномой (Синдром Золлингера-Эллисона) с ассоциированой гипертрофией желудочных складок

Синдром Кронкхайта-Канада – слизистий полипоидный синдром с потерей белка, связанный с диареей

Были испробованы различные виды лечения, включая антихолинергические и антисекреторные средства, кортикостериоды, но ни одно не доказало своей полной эффективности. Частичная или тотальная резекция желудка необходимы в случае выраженной гипоальбуминемии.