Существует несколько систем определения стадии. Наиболее широко используется система Национальной ассоциации по борьбе с пролежнями (National Pressure Injury Advisory Panel [NPIAP]), которая классифицирует пролежни на четыре стадии (от 1 до 4) в зависимости от величины повреждения мягких тканей. Тем не менее, численное стадирование не подразумевает линейную прогрессию травм от сдавливания. То есть, пролежни не всегда проявляются в виде 1-й и прогрессируют до следующих стадий. Иногда, первым проявлением является глубокая некротическая язва 3-4 стадии. При быстром развитии пролежня подкожная ткань может некротизироваться еще до эрозирования эпидермиса. Таким образом, небольшой пролежень может быть внешним проявлением обширного подкожного некроза и повреждения. Аналогично, шкала не подразумевает, что заживление прогрессирует от стадии 4 до стадии 1. Обновленная система стадирования, разработанная Национальной ассоциацией по борьбе с пролежнями (NPIAP), также включает определения для не подлежащих стадированию глубоких поражений тканей, связанных с применением медицинского оборудования, а также повреждений слизистой оболочки от сдавливания (1).

Стадия I пролежней начинается с интактной кожи с не бледнеющей при надавливании эритемой, обычно в области костных выступов. Изменения цвета могут быть незаметными на пигментированной коже. Очаг поражения также может быть более теплым или холодным, более твердым или мягким, более болезненным, чем прилежащие или контралатеральные области. Самой язвы (дефекта кожи до уровня дермы) еще нет. Тем не менее, изъязвление произойдет, если процесс не остановлен и не обращен вспять.

2 стадия пролежней характеризуется частичной потерей кожи с потерей эпидермиса (эрозия или волдыри) с истинным изъязвлением или без него (дефект за пределами эпидермиса); подкожная клетчатка не обнажается. Поверхностный пролежень с основанием розово-красного цвета. В основании нет некротических тканей. На 2 стадии также формируются целые или частично лопнувшие волдыри, вторичные по отношению к давлению. (ПРИМЕЧАНИЕ: эрозии, язвы или волдыри, не обусловленные давлением, такие как порезы, ожоги, мацерация и экскориация, исключены из описания II стадии пролежней).

3 cтадия пролежней характеризируется полной потерей эпидермиса с повреждением подкожной клетчатки, которое распространяется вниз к подкожной фасции, но не затрагивает ее. Кратероподобные язвы, которые не затрагивают подлежащих мышц или костей.

При4 стадии пролежней, помимо полной потери эпидермиса, наблюдается обширное разрушение и некроз тканей, а также повреждение более глубоко расположенных мышц, сухожилий, костей или других подверженных давлению опорных структур.

При оценке глубины пролежня для определения стадии важно учитывать его анатомическое расположение, особенно в случае 3 стадии пролежней. Например, переносица, ухо, затылок и лодыжка имеют минимальное количество подкожной клетчатки, и, следовательно, пролежни в этих местах довольно поверхностны. Тем не менее, они классифицируются как 3 стадии, потому что они столь же выражены, как и более глубокие пролежни 3 стадии в местах со значительной подкожной клетчаткой (например, в крестцовой области).

Нестадируемые пролежни характеризуются полной утратой эпидермиса и тканей, при которой степень повреждения ткани не может быть определена, так как она покрыта продуктами разложения, омертвевшими тканями или струпом. При удалении омертвевшей ткани и струпов выявляются пролежни 3 или 4 стадии. Однако стабильные, без флуктуации, поражения с сухим струпом никогда не следует очищать с целью определения стадии.

Повреждение глубоких тканей давлением характеризуется поврежденной или неповрежденной кожей с локализованным участком повреждения подлежащих тканей, что связано с давлением и/или силой трения. Признаки включают в себя стойкое, не светлеющее изменение цвета интактной кожи до фиолетового или бордового оттенка и наличие заполненных кровью везикул или булл. Область поражения может быть более плотной, дряблой, теплой или холодной по сравнению с окружающими тканями. В этом контексте термин глубокое повреждение тканей в результате сдавливания не следует использовать для описания сосудистых, травматических, невропатических или дерматологических состояний.

Пролежни, вызванные использованием медицинских изделий, возникают в результате использования изделий, разработанных и применяемых для терапевтических целей (например, гипса, шин). Длительное использование плохо наложенных и плохо подогнанных медицинских устройств может привести к образованию пролежней на коже или слизистых оболочках. Травма, как правило, соответствует рисунку или форме устройства. Травма должна быть стадирована с использованием системы стадирования. Категории пролежней, связанных с использованием изделий медицинского назначения, были расширены и теперь включают пролежни, вызванные средствами индивидуальной защиты (СИЗ), включая лицевые маски, маски постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), кислородные трубки и другие устройства, которые используются для предотвращения или лечения респираторных заболеваний, таких как ХОБЛ или COVID-19. К примерам компрессионных травм, связанных с использованием медицинского оборудования, относится повреждение кожи, вызванное воздействием влаги (MASD) и разрывы кожи.

Повреждение слизистой оболочки в результате сдавливания появляется на слизистых оболочках, в местах, где использовались медицинские устройства (например, неправильно установленные зубные протезы, эндотрахеальные трубки). Из-за анатомии этих тканей данные повреждения не могут быть стадированы.

Манифестация пролежней от 1 до 4 стадий Пролежень I стадии (ягодицы) На этой фотографии пролежня 1 стадии видно покраснение, которое не бледнеет при надавливании, но нет трещин на коже. Photo from Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; used with permission. Стадия 2 повреждения, вызванного давлением У данного пациента наблюдается пролежень 2 стадии в верхней части правой ягодицы (стрелка). Имеет место утрата эпидермиса и эритематозная основа. Подкожная ткань не повреждена. Обратите внимание на области, окружающие пролежень 1 стадии (например, см. стрелку) с небледнеющей эритемой над неповрежденным эпидермисом. ... Прочитайте дополнительные сведения BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 3 стадии (стопа) На этой фотографии виден пролежень на 3 стадии развития с полной потерей кожи, но без вовлечения в процесс мышц или кости. ... Прочитайте дополнительные сведения Roberto A. Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 3 стадии (основание позвоночника) На этой фотографии виден пролежень 3-ей стадии с поврежденной подкожной клетчаткой, но без повреждения мышц или кости. DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 4 стадии (колено) На этой фотографии показан пролежень 4 стадии с видимыми глубоко расположенными анатомическими структурами, такие как связка и сустав. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo from Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; used with permission. Пролежень I стадии (ягодицы) На этой фотографии пролежня 1 стадии видно покраснение, которое не бледнеет при надавливании, но нет трещин на коже. Photo from Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; used with permission. Стадия 2 повреждения, вызванного давлением У данного пациента наблюдается пролежень 2 стадии в верхней части правой ягодицы (стрелка). Имеет место утрата эпидермиса и эритематозная основа. Подкожная ткань не повреждена. Обратите внимание на области, окружающие пролежень 1 стадии (например, см. стрелку) с небледнеющей эритемой над неповрежденным эпидермисом. ... Прочитайте дополнительные сведения BOILERSHOT PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 3 стадии (стопа) На этой фотографии виден пролежень на 3 стадии развития с полной потерей кожи, но без вовлечения в процесс мышц или кости. ... Прочитайте дополнительные сведения Roberto A. Penne-Casanova/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 3 стадии (основание позвоночника) На этой фотографии виден пролежень 3-ей стадии с поврежденной подкожной клетчаткой, но без повреждения мышц или кости. DR BARRY SLAVEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY Пролежни 4 стадии (колено) На этой фотографии показан пролежень 4 стадии с видимыми глубоко расположенными анатомическими структурами, такие как связка и сустав. ... Прочитайте дополнительные сведения Photo from Gordian Medical, Inc. dba American Medical Technologies; used with permission.