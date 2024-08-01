Обзор нарушений пигментации (Overview of Pigmentation Disorders)

Меланин – коричневатый пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и радужной оболочки глаз. Вырабатывается меланоцитами. Большинство людей имеют одинаковое количество меланоцитов, а широкий спектр цветовых оттенков кожи человека обусловлен количеством производимого меланина, а не количеством меланоцитов. Существуют различные подтипы меланина, а основными из них в коже являются

Эумеланин (коричневый и черный типы)

Феомеланин, который имеет красноватый оттенок

Ультрафиолетовое излучение, как и солнечный свет, стимулирует выработку меланина, а также ряд патологических процессов. На выработку меланина могут влиять и другие факторы.

Нарушения пигментации включают гипопигментацию, депигментацию или гиперпигментацию. Пораженные участки могут быть очаговыми или диффузными.

При гипопигментации содержание пигмента снижено, тогда как при депигментации пигмент полностью утрачивается, кожа имеет белый цвет.

Очаговая гипопигментация часто является следствием:

Травма

воспалительных дерматозов (например, атопического дерматита, псориаза);

Ожогов

Контакта с химическими веществами (в особенности с гидрохиноном и фенолами)

Очаговая гипопигментация или депигментация также является признаком витилиго (в патологический процесс могут быть вовлечены большие участки кожи), проказы, дефицита питательных веществ (например, квашиоркор), генетических состояний (например, комплекс туберозного склероза, пьебалдизм, синдром Ваарденбурга), ограниченной склеродермии (локализованной склеродермии со склеротическими участками кожи), склерозирующего лишая, отрубевидного лишая (или разноцветного лишая), идиопатического каплевидного гипомеланоза, прогрессирующего макулярного гипомеланоза, поствоспалительной гипопигментации и себорейной экземы.

Очаговая склеродерма Скрыть подробности На фотографии показаны множественные склеротические участки на туловище, типичные для очаговой склеродермы. Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Причиной диффузной гипопигментации чаще всего является

Гиперпигментация обычно возникает после регресса воспаления различной этиологии. Эта поствоспалительная гиперпигментация обычно носит очаговый характер. Гиперпигментация также может быть обусловлена системным заболеванием, приемом наркотиков или запрещенных веществ или злокачественной опухолью; в таких случаях распространение высыпаний обычно более диффузное.