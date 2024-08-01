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Витилиго

Авторы:Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2024

Витилиго – это заболевание, сопровождающееся потерей меланоцитов кожей и формированием очагов депигментации кожи разного размера. Причина заболевания неизвестна, но вероятно участие генетических и иммунных механизмов. Диагноз обычно очевиден при обследовании кожи. Обычные методы лечения включают топические кортикостероиды (часто в комбинации с кальципотриеном), ингибиторы кальциневрина (такролимус и пимекролимус), а также узкополосное ультрафиолетовое (УФ) излучение спектра В. При распространенном заболевании предпочтительным методом лечения является узкополосная УФВ-терапия. При тяжелой распространенной потере пигмента можно проводить перманентную депигментацию (обесцвечивание) оставшихся пятен нормальной кожи монобензиловым эфиром гидрохинона. Также целесообразно рассмотреть возможность хирургической пересадки кожи и нанесения татуировки.

(См. также Обзор нарушений пигментации (Overview of Pigmentation Disorders)).

Витилиго поражает до 2% популяции (1).

Справочные материалы

  1. 1. Krüger C, Schallreuter KU. A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children/adolescents and adults. Int J Dermatol. 2012;51(10):1206-1212. doi:10.1111/j.1365-4632.2011.05377.x

Этиология витилиго

Этиология витилиго неизвестна, но в пораженных участках кожи меланоциты отсутствуют. витилиго Предполагаются следующие механизмы развития: аутоиммунная деструкция меланоцитов, уменьшение продолжительности жизни меланоцитов и первичные дефекты меланоцитов.

Витилиго может быть семейным (с аутосомно-доминантным наследованием, неполной пенетрантностью гена и вариабельной экспрессией) или приобретенным. У некоторых больных образуются антитела к меланину. До 30% больных имеют другие аутоиммунные антитела (к тиреоглобулину, клеткам надпочечников и париетальным клеткам) или клинически проявляющиеся аутоиммунные эндокринопатии (например, болезнь Аддисона, сахарный диабет, пернициозная анемия, дисфункция щитовидной железы) (1, 2). Однако, взаимосвязь между этими патологиями неясна и может быть случайной. Наиболее сильная связь наблюдается с болезнью Грейвса и тиреоидитом Хашимото.

Иногда витилиго развивается после прямого физического повреждения кожи (например, в ответ на солнечный ожог). Витилиго также может возникнуть в результате воздействия определенных химических веществ, содержащихся в бытовых товарах и красителях (3). Больные могут отмечать связь манифестации витилиго с психологическим стрессом.

Витилиго может развиться в качестве иммунологического побочного эффекта при иммунотерапии меланомы (например, при применении ингибиторов BRAF, ингибиторов рецептора запрограммированной смерти 1 [PD-1]) (4).

Справочные материалы по этиологии

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Симптомы и признаки витилиго

Витилиго характеризуется образованием гипопигментированных или депигментированных участков, обычно четко отграниченных и часто располагающихся симметрично. Депигментация может носить ограниченный характер и быть представленной одним или двумя пятнами или поражением всего сегмента тела (сегментарное витилиго); редко высыпания могут принимать генерализованный характер и охватывать бóльшую часть кожных покровов (универсальное витилиго). Тем не менее, витилиго чаще всего поражает кожу лица, в особенности вокруг естественных отверстий, пальцев, тыльной поверхности кистей, сгибательных поверхностей запястий, локтей, колен, голеней, тыльной поверхности лодыжек, подмышечных впадин, паховой области, аногенитальной области, пупка и сосков. Косметические дефекты могут быть особенно серьезными и эмоционально разрушительными для пациентов с темной кожей. Волосы, растущие в области высыпаний витилиго, обычно имеют белый цвет.

Признаки витилиго
Витилиго на стопе
Витилиго на стопе

На этой фотографии показано очаговое витилиго стопы.

Image provided by Thomas Habif, MD.

Симметричное витилиго на ногах
Симметричное витилиго на ногах

© Springer Science+Business Media

Витилиго нижних конечностей
Витилиго нижних конечностей

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Сегментарное витилиго на лице
Сегментарное витилиго на лице

На данной фотографии косметический дефект сильно выражен.

© Springer Science+Business Media

Витилиго (кисти и руки)
Витилиго (кисти и руки)

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Сегментарное витилиго на туловище
Сегментарное витилиго на туловище

© Springer Science+Business Media

Универсальное витилиго на спине
Универсальное витилиго на спине

© Springer Science+Business Media

Витилиго на губах
Витилиго на губах

© Springer Science+Business Media

Витилиго контрастирует с темным цветом кожи
Витилиго контрастирует с темным цветом кожи

© Springer Science+Business Media

Витилиго с депигментацией волос
Витилиго с депигментацией волос

Волосы, растущие в области высыпаний витилиго, обычно имеют белый цвет.

© Springer Science+Business Media

Витилиго (у детей)
Витилиго (у детей)

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Витилиго на стопе
Витилиго на стопе

На этой фотографии показано очаговое витилиго стопы.

Image provided by Thomas Habif, MD.

Симметричное витилиго на ногах
Симметричное витилиго на ногах

© Springer Science+Business Media

Витилиго нижних конечностей
Витилиго нижних конечностей

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Сегментарное витилиго на лице
Сегментарное витилиго на лице

На данной фотографии косметический дефект сильно выражен.

© Springer Science+Business Media

Витилиго (кисти и руки)
Витилиго (кисти и руки)

Image courtesy of Karen McKoy, MD.

Сегментарное витилиго на туловище
Сегментарное витилиго на туловище

© Springer Science+Business Media

Универсальное витилиго на спине
Универсальное витилиго на спине

© Springer Science+Business Media

Витилиго на губах
Витилиго на губах

© Springer Science+Business Media

Витилиго контрастирует с темным цветом кожи
Витилиго контрастирует с темным цветом кожи

© Springer Science+Business Media

Витилиго с депигментацией волос
Витилиго с депигментацией волос

Волосы, растущие в области высыпаний витилиго, обычно имеют белый цвет.

© Springer Science+Business Media

Витилиго (у детей)
Витилиго (у детей)

Photo courtesy of Karen McKoy, MD.

Диагностика витилиго

  • Клиническая оценка

Депигментированные участки кожи обычно заметны при осмотре, особенно у темнокожих людей.

Незначительные гипопигментированные или депигментированные очаги, которые лучше видно под лампой Вуда (365 нм), под которой видно депигментированную кожу белого цвета с меловым оттенком.

Витилиго становится ярче при освещении лучами лампы Вуда
Скрыть подробности
Витилиго лучше просматривается под лампой Вуда (справа).
© Springer Science+Business Media

Следует проводить дифференциальный диагноз с поствоспалительной гипопигментацией, пиебалдизмом (редкое аутосомно-доминантное заболевание, при котором депигментированные очаги, окруженные зоной гиперпигментации, чаще всего развиваются на коже лба, шеи, передней поверхности туловища и средней части конечностей), очаговой склеродермией (ограниченная склеродермия, при которой кожа подвергается склеротическим изменениям), лепрой (при которых в очагах поражения снижается чувствительность), склероатрофическим лишаем, белым лишаем, химической лейкодермией и лейкодермией при меланоме.

Несмотря на отсутствие научно обоснованных рекомендаций, врачам целесообразно проводить развернутый общий анализ крови, анализ уровня глюкозы крови натощак, анализ функции щитовидной железы и антител к тиреоидной пероксидазе (часто присутствующих при тиреоидите Хашимото) по клиническим показаниям на основании проведенного опроса пациента по системам организма.

Лечение витилиго

  • Защита пораженных участков кожи от света

  • Наружно глюкокортикостероиды и кальципотриен (в РФ не зарегистрирован)

  • Местно ингибиторы кальциневрина при поражении кожи лица или паховой области

  • Узкополосный ультрафиолет B (УФВ)

Витилиго может плохо поддаваться лечению; первичная репигментация и её сохранение могут быть непредсказуемыми. Врачи должны учитывать индивидуальное и этнически обусловленное отношение к равномерной окраске кожи; заболевание может вызывать психологическую травму. Все депигментированные участки кожи особенно склонны к развитию тяжелых солнечных ожогов и должны быть защищены одеждой или солнцезащитным средством.

Маленькие, рассеянные высыпания можно маскировать тонирующими средствами. При более распространенном поражении лечение обычно направлено на восстановление пигментации. Хотя о сравнительной эффективности многих таких методов лечения известно мало, недавно были опубликованы обзоры (1) и консенсусные рекомендации (2). Традиционной терапией первой линии являются сильнодействующие топические кортикостероиды, которые также могут вызвать гипопигментацию или атрофию нормальной окружающей кожи как побочный эффект постоянного применения кортикостероидов. Ингибиторы кальциневрина (такролимус и пимекролимус) могут быть особенно полезны в качестве альтернативы при лечении участков кожи, особенно подверженных развитию нежелательных явлений при использовании глюкокортикостероидных препаратов (например, лица и паховой области). Смесь кальципотриена (в РФ не зарегистрирован) с бетаметазона дипропионатом может также улучшить состояние, эффективность препаратов при их сочетании превышает эффективность монотерапии каждым из них.

Узкополосное УФВ-излучение (NB-UVB) часто является предпочтительным первоначальным методом лечения распространенного витилиго, особенно у пациентов, которым противопоказана иммуносупрессия (3). Эффективным может быть эксимерный (308 нм) лазер, особенно для пациентов с локализованным заболеванием, которое не отвечает на первичную местную терапию. При рассмотрении возможности проведения фототерапии следует обсудить с пациентами теоретический повышенный риск развития рака кожи. Пациентам, проходящим фототерапию, полезно регулярно проходить обследование на рак кожи.

У пациентов с быстро прогрессирующим витилиго (в течение нескольких недель или месяцев) можно рассмотреть возможность применения низких доз пероральных кортикостероидов в течение нескольких недель, чтобы ограничить распространение заболевания. Поскольку пероральные кортикостероиды не репигментируют кожу, для облегчения репигментации может быть добавлено узкополосное УФВ-излучение.

Хирургическое лечение обосновано только у больных со стабильным ограниченным заболеванием при неэффективности лекарственной терапии. Методы лечения включают аутологичную микропересадку (4), пересадку вакуумного пузыря и татуаж; татуаж особенно эффективен при локализациях, трудно поддающихся репигментации, например соски, губы и кончики пальцев.

Отбеливание неповрежденной кожи возможно с помощью 20% монобензилового эфира гидрохинона, применяемого два раза в день. Такой вид терапии показан только в случае, когда в процесс вовлечена большая часть кожи и пациент готов к постоянной потере пигмента и последующему повышенному риску фотоиндуцированного повреждения кожи (напр., раку кожи, фотостарению). Эта терапия может сопровождаться интенсивным раздражением кожи, поэтому следует сначала провести тест с обработкой маленького участка кожи до нанесения средства на большую площадь. Может потребоваться лечение в течение 1 г.

Руксолитиниб (JAK 1 и 2), ингибитор янус-киназы (JAK) для наружного применения, доступен для лечения витилиго (5). Другой ингибитор JAK, тофацитиниб (JAK 1 и 3), в настоящее время находится на стадии исследования. Однако рецидив депигментации может возникнуть после прекращения приема данных препаратов.

Справочные материалы по лечению

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Основные положения

  • В некоторых случаях развитие витилиго может быть связано с генетическими мутациями или с системными заболеваниями.

  • Витилиго может быть очаговым, сегментарным или генерализованным (редко).

  • Диагностика проводится на основании осмотра кожи, однако следует рассмотреть возможность проведения общего анализа крови, определения уровня глюкозы в крови натощак, анализа функции щитовидной железы и выявления антител к тиреоидной пероксидазе.

  • Лечение проводится наружными препаратами кальципотриена (в РФ не зарегистрирован) плюс бетаметазона дипропионата, глюкокортикостероидными наружными препаратами в виде монотерапии, при помощи узкополосной УФ-В-фототерапии или ингибиторами кальциневрина (такролимусом и пимекролимусом).

  • Инновационным методом лечения витилиго является применение ингибиторов Янус-киназ.

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