Защита пораженных участков кожи от света

Наружно глюкокортикостероиды и кальципотриен (в РФ не зарегистрирован)

Местно ингибиторы кальциневрина при поражении кожи лица или паховой области

Узкополосный ультрафиолет B (УФВ)

Витилиго может плохо поддаваться лечению; первичная репигментация и её сохранение могут быть непредсказуемыми. Врачи должны учитывать индивидуальное и этнически обусловленное отношение к равномерной окраске кожи; заболевание может вызывать психологическую травму. Все депигментированные участки кожи особенно склонны к развитию тяжелых солнечных ожогов и должны быть защищены одеждой или солнцезащитным средством.

Маленькие, рассеянные высыпания можно маскировать тонирующими средствами. При более распространенном поражении лечение обычно направлено на восстановление пигментации. Хотя о сравнительной эффективности многих таких методов лечения известно мало, недавно были опубликованы обзоры (1) и консенсусные рекомендации (2). Традиционной терапией первой линии являются сильнодействующие топические кортикостероиды, которые также могут вызвать гипопигментацию или атрофию нормальной окружающей кожи как побочный эффект постоянного применения кортикостероидов. Ингибиторы кальциневрина (такролимус и пимекролимус) могут быть особенно полезны в качестве альтернативы при лечении участков кожи, особенно подверженных развитию нежелательных явлений при использовании глюкокортикостероидных препаратов (например, лица и паховой области). Смесь кальципотриена (в РФ не зарегистрирован) с бетаметазона дипропионатом может также улучшить состояние, эффективность препаратов при их сочетании превышает эффективность монотерапии каждым из них.

Узкополосное УФВ-излучение (NB-UVB) часто является предпочтительным первоначальным методом лечения распространенного витилиго, особенно у пациентов, которым противопоказана иммуносупрессия (3). Эффективным может быть эксимерный (308 нм) лазер, особенно для пациентов с локализованным заболеванием, которое не отвечает на первичную местную терапию. При рассмотрении возможности проведения фототерапии следует обсудить с пациентами теоретический повышенный риск развития рака кожи. Пациентам, проходящим фототерапию, полезно регулярно проходить обследование на рак кожи.

У пациентов с быстро прогрессирующим витилиго (в течение нескольких недель или месяцев) можно рассмотреть возможность применения низких доз пероральных кортикостероидов в течение нескольких недель, чтобы ограничить распространение заболевания. Поскольку пероральные кортикостероиды не репигментируют кожу, для облегчения репигментации может быть добавлено узкополосное УФВ-излучение.

Хирургическое лечение обосновано только у больных со стабильным ограниченным заболеванием при неэффективности лекарственной терапии. Методы лечения включают аутологичную микропересадку (4), пересадку вакуумного пузыря и татуаж; татуаж особенно эффективен при локализациях, трудно поддающихся репигментации, например соски, губы и кончики пальцев.

Отбеливание неповрежденной кожи возможно с помощью 20% монобензилового эфира гидрохинона, применяемого два раза в день. Такой вид терапии показан только в случае, когда в процесс вовлечена большая часть кожи и пациент готов к постоянной потере пигмента и последующему повышенному риску фотоиндуцированного повреждения кожи (напр., раку кожи, фотостарению). Эта терапия может сопровождаться интенсивным раздражением кожи, поэтому следует сначала провести тест с обработкой маленького участка кожи до нанесения средства на большую площадь. Может потребоваться лечение в течение ≥ 1 г.

Руксолитиниб (JAK 1 и 2), ингибитор янус-киназы (JAK) для наружного применения, доступен для лечения витилиго (5). Другой ингибитор JAK, тофацитиниб (JAK 1 и 3), в настоящее время находится на стадии исследования. Однако рецидив депигментации может возникнуть после прекращения приема данных препаратов.