Кандидоз (слизисто-кожный)

Потенциально патогенные грибы включают дерматофиты и дрожжевые грибки. Группа Candida включает более 150 видов. C. albicans является причиной почти 70–80% всех случаев кандидоза. Другие значимые виды включают C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, и C. dubliniensis.

Candida – это вездесущие дрожжи, которые обитают на коже и слизистых оболочках, не причиняя вреда до тех пор, пока повышение влажности, тепло и нарушение местных и общих защитных механизмов не создадут благоприятные условия для размножения возбудителя.

Факторы риска кандидоза включают:

Жаркую погоду

Тесную одежду

Плохое соблюдение личной гигиены

Иногда высыпания в области подгузников у детей или нижнего белья у взрослых

Нарушение флоры в результате применения антибиотикотерапии

Воспалительные заболевания (например, псориаз), возникающие в складках кожи

Иммуносупрессию, обусловленную приемом кортикостероидов и иммуносупрессивных препаратов, беременность, сахарный диабет, другие эндокринопатии (например, болезнь Кушинга, гипофункция надпочечников), дискразию крови, ВИЧ/СПИД или дефекты Т-клеток

Кандидоз чаще всего возникает в интертригинозных областях, таких как подмышечные ямки, пах и ягодичные складки (например, сыпь в области подгузника), межпальцевые складки, головка полового члена, складки под молочными железами. Вульвовагинальный кандидоз распространен среди женщин. После неправильно сделанного маникюра, у посудомойщиц и лиц, часто работающих руками в воде, могут развиться кандидозное поражение ногтевых пластин и паронихия (см. Онихомикоз). У больных с ожирением кандидозная инфекция может возникнуть в области паннуса (в складках живота). Орофарингеальный кандидоз является частым признаком локальной или системной иммуносупрессии.

При хроническом слизисто-кожном кандидозе обычно поражаются ногти, кожа и ротоглотка. У больных отсутствуют защитные реакции кожи в отношении Candida, отсутствует пролиферативная реакция на антиген Candida (но сохраняется нормальная пролиферативная реакция на митогены) и сохранна реакция антител на антигены Candida и другие антигены. У них также нарушен опосредованный Т-клетками иммунитет. Хронический слизисто-кожный кандидоз может развиваться как аутосомно-рецессивное заболевание, ассоциированное с гипопаратиреозом и болезнью Аддисона (синдром Candida-эндокринопатии).