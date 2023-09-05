Кандидоз (слизисто-кожный)

Кандидоз – это инфекционное заболевание кожи и слизистых оболочек, вызванное видами Candida, чаще всего Candida albicans. Инфекция может поражать любые участки кожного покрова, и чаще всего процесс локализуется в кожных складках, межпальцевых складках, в области гениталий, кутикулы ногтей и на слизистой оболочке ротовой полости. Симптомы и признаки заболевания варьируют в зависимости от локализации. Диагноз устанавливается на основании данных клинической картины и/или микроскопического исследования соскоба кожи в мокром препарате с гидроксидом калия. Лечение заключается в применении подсушивающих средств и противогрибковых препаратов.
В большинстве случаев при кандидозе поражаются только кожа и слизистые оболочки, однако среди больных с иммуносупрессией часто наблюдается инвазивный кандидоз, который может быть жизнеугрожающим.
Системный кандидоз подробно обсуждается в разделе Грибки. Вульвовагинальный кандидоз рассматривается в разделе Кандидозный вагинит.
Этиология кожно-слизистого кандидоза
Потенциально патогенные грибы включают дерматофиты и дрожжевые грибки. Группа Candida включает более 150 видов. C. albicans является причиной почти 70–80% всех случаев кандидоза. Другие значимые виды включают C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, и C. dubliniensis.
Candida – это вездесущие дрожжи, которые обитают на коже и слизистых оболочках, не причиняя вреда до тех пор, пока повышение влажности, тепло и нарушение местных и общих защитных механизмов не создадут благоприятные условия для размножения возбудителя.
Факторы риска кандидоза включают:
Жаркую погоду
Тесную одежду
Плохое соблюдение личной гигиены
Иногда высыпания в области подгузников у детей или нижнего белья у взрослых
Нарушение флоры в результате применения антибиотикотерапии
Воспалительные заболевания (например, псориаз), возникающие в складках кожи
Иммуносупрессию, обусловленную приемом кортикостероидов и иммуносупрессивных препаратов, беременность, сахарный диабет, другие эндокринопатии (например, болезнь Кушинга, гипофункция надпочечников), дискразию крови, ВИЧ/СПИД или дефекты Т-клеток
Кандидоз чаще всего возникает в интертригинозных областях, таких как подмышечные ямки, пах и ягодичные складки (например, сыпь в области подгузника), межпальцевые складки, головка полового члена, складки под молочными железами. Вульвовагинальный кандидоз распространен среди женщин. После неправильно сделанного маникюра, у посудомойщиц и лиц, часто работающих руками в воде, могут развиться кандидозное поражение ногтевых пластин и паронихия (см. Онихомикоз). У больных с ожирением кандидозная инфекция может возникнуть в области паннуса (в складках живота). Орофарингеальный кандидоз является частым признаком локальной или системной иммуносупрессии.
При хроническом слизисто-кожном кандидозе обычно поражаются ногти, кожа и ротоглотка. У больных отсутствуют защитные реакции кожи в отношении Candida, отсутствует пролиферативная реакция на антиген Candida (но сохраняется нормальная пролиферативная реакция на митогены) и сохранна реакция антител на антигены Candida и другие антигены. У них также нарушен опосредованный Т-клетками иммунитет. Хронический слизисто-кожный кандидоз может развиваться как аутосомно-рецессивное заболевание, ассоциированное с гипопаратиреозом и болезнью Аддисона (синдром Candida-эндокринопатии).
Симптомы и признаки слизисто-кожного кандидоза
Интертригинозная инфекция манифестирует в виде зудящих эритематозных пятен разного размера и очертаний с четкими границами; эритему может быть трудно выявлять у темнокожих пациентов. Первично формирующиеся пятна могут сопровождаться сателлитными папулами или пустулами на прилежащих участках кожи.
При перианальном кандидозе образуются участки беловатой мацерации, сопровождающиеся зудом в области ануса.
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При вульвовагинальном кандидозе отмечаются зуд и выделения (см Кандидозный вагинит).
Кандидозные инфекции ногтей могут поражать ногтевую пластину, крайние участки ногтя, или и то, и другое. Кандидозная инфекция является частой причиной хронической паронихии, которая проявляется образованием, болезненностью, покраснением и отечностью околоногтевого валика. Подногтевые инфекции характеризуются отслойкой дистальных участков одного или нескольких ногтей (онихолизис) с белым или желтым окрашиванием подногтевой области.
При орофарингеальном кандидозе отмечается появление белых бляшек на слизистых оболочках ротовой полости, которые при соскабливании могут кровоточить (см. Интерпретация результатов).
Заеды являются кандидозом в уголках рта, который обусловливает появление крупных и мелких трещин. Он может быть обусловлен хроническим облизыванием губ, привычкой сосать пальцы, ношением плохо пригнанных зубных протезов или другими состояниями, сопровождающимися повышенной влажностью уголков рта, способствующей росту дрожжей.
Хронический слизисто-кожный кандидоз характеризуется образованием красных толстых бляшек с пустулами и корками на поверхности, напоминающих псориаз, в особенности на коже носа и лба, и обязательно сопровождается хроническим кандидозом слизистой оболочки полости рта.
Диагностика кожно-слизистого кандидоза
Клиническая картина
Микроскопическое исследование соскобов во влажном препарате с гидроксидом калия
Диагноз слизисто-кожного кандидоза основывается на данных клинической картины и выявлении дрожжей и псевдогифов при микроскопическом исследовании соскоба из очага поражения во влажном препарате с гидроксидом калия.
Положительные результаты только культурального исследования обычно значения не имеют, поскольку Candida присутствует везде.
Лечение кожно-слизистого кандидоза
Иногда подсушивающие средства
Наружные или системные противогрибковые препараты
Интертригинозную инфекцию лечат при необходимости подсушивающими средствами (например, раствором Бурова, путем накладывания компрессов на 15–20 минут при мокнущих высыпаниях) и наружными противогрибковыми препаратами (см. таблицу Способы лечения поверхностных грибковых инфекций). Средства в форме порошка также эффективны (например, порошок миконазола 2 раза в день в течение 2–3 недель). При обширном интертригинозном кандидозе можно использовать флуконазол в дозе 150 мг перорально 1 раз в неделю в течение 2–4 недель; одновременно можно использовать наружные противогрибковые препараты.
Способы лечения поверхностных грибковых инфекций*
Медицинские препараты
Составы
Использование †
Аллиламины
Аморолфин‡
5%-ный раствор
Нафтифин
1%-ный крем или гель
Дерматофитии, кандидоз кожи
Тербинафин
Местные: 1%-ный крем или раствор
Пероральные: таблетки в дозе 250 мг
Бензиламины
Бутенафин
1%-ный крем
Имидазолы
Бутоконазол
2%-ный крем
Клотримазол
Местные: 1%-ный крем, лосьон или раствор; 100, 200 и 500 мг в форме вагинальных таблеток
Дерматофитии, кандидоз (орофарингеальный, кожный, вульвовагинальный)
Пероральные: таблетки 10 мг
Эконазол
1%-ный крем
Флуконазол
50 и 200 мг/5 мл раствор; таблетки в дозе 50, 100, 150 и 200 мг
Кандидоз (вульвовагинальный, кожный, орофарингеальный)
Итраконазол
100 мг капсулы, 10 мг/мл раствор
Дерматофитный онихомикоз, другие онихомикозы
Кетоконазол
2%-ный крем, 1-2%-ный шампунь
Дерматофитии, кандидоз кожи
Миконазол
1-2%-ная жидкости (аэрозоль), 2%-ный порошок (аэрозоль), 1-2%-ный крем и лосьон, 1%-ный раствор, 2%-ные порошок или настойка, 100 или 200 мг в форме вагинальных суппозиториев
Дерматофитии, кандидоз (кожный, вульвовагинальный)
Оксиконазол
1%-ный крем или лосьон
Сульконазол
1%-ный крем или раствор
Терконазол
0,4%-ный и 0,8%-ный крем, суппозитории в дозе 80 мг
Тиоконазол
6,5%-ная мазь
Полиены
Нистатин
Местные: 100000 единиц/г крем, мазь, порошок или вагинальные таблетки
Кандидоз (орофарингеальный, кожный)
Пороральные: 100000 единиц/мл суспензия, таблетки по 500000 единиц
Кандидоз (орофарингеальный, гастроинтестинальный)
Различные
Карбол-Фуксин
Раствор
Хронические дерматофитии, опрелость
Циклопирокс
0,77%-ный гель, 8%-ный лаковый раствор
Клиохинол¶
3%-ный крем
Генцианвиолет
1-2% -ный раствор
Дерматофитии, особенно микоз стоп; иногда кандидоз
Гризеофульвин
Таблетки в дозе 125, 165, 250, 330 и 500 мг
Толнафтат
1%-ная жидкость, порошок, жидкость или аэрозоль, крем или раствор
Цинк
Ундециленат/ундециленовая кислота (ундециленовая кислота, ундециленатные соли, цинкдеунат)
25%-ный раствор, 10%-ная настойка
Поверхностная дерматофитная инфекция (например, микоз стоп)
*Преимущества одного местного препарата перед другим при большинстве инфекций не ясно. При инфекциях кожи аллиламины обладают высокой активностью в отношении дерматофитов, но более низкой активностью против Candida; имидазолы имеют очень высокую активность в отношении и дерматофитов, и Candida. Побочные эффекты возникают редко, но все местные противогрибковые препараты могут вызвать раздражение кожи, жжение и контактный дерматит. Дозы могут варьировать в зависимости от показаний.
Пероральные противогрибковые препараты могут вызвать гепатит и нейтропению. Периодический мониторинг лабораторных показателей печеночной функции и общий анализ крови рекомендуются, когда пероральные противогрибковые препараты (например, итраконазол, тербинафин) применяются > 1 месяца.
Пероральные итраконазол, тербинафин и флуконазол метаболизируются через систему ферментов цитохрома Р-450 и, таким образом, имеют много потенциальных лекарственных взаимодействий. Некоторые из них могут иметь очень серьезные последствия; развитие сердечной аритмии может быть рискованным для некоторых людей. Следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму последствия взаимодействия с этими препаратами.
†Грибковые патогены включают дрожжевые грибки (например, рода Candida) и дерматофиты.
‡ Этот препарат не доступен в США или Канаде, но доступен в других странах.
¶ Этот препарат не доступен в Соедененных Штатах.
Кандидоз в области подгузников лечится путем более частой замены подгузников, использования одноразовых супер- или ультра-поглощающих подгузников и нанесения крема с имидазолом 2 раза в день. Новорожденным с сопутствующим орофарингеальным кандидозом можно назначать нистатин внутрь.
Кандидозную паронихию лечат наружными или системными противогрибковыми препаратами с защитой пораженных участков от контакта с водой. Это заболевание часто резистентно к терапии. Часто помогает нанесение на пораженную область 2 раза в день 4% спиртового раствора тимола.
Кандидоз полости рта можно лечить путем растворения во рту 1 пастилки клотримазола в дозе 10 мг 4-5 раз в день в течение 14 дней. Другим вариантом является пероральная суспензия нистатина. Можно также использовать системные противогрибковые препараты (например, пероральный флуконазол).
При хроническом кожно-слизистом кандидозе требуется длительная противогрибковая терапия с применением перорального флуконазола.
Основные положения
Candida относиться к нормальной кожной флоре, которая может стать инфекционной при определенных условиях (например, при повышенной влажности, изменениях нормальной флоры, иммуносупрессии при реакции "трансплантат против хозяина").
Учитывают возможность развития кандидоза при эритематозных, чешуйчатых, зудящих пятнах в интертригинозных зонах и при поражениях на слизистых оболочках, вокруг ногтей или в углах рта.
Если клиническая картина не позволяет постановить диагноз, можно попробовать выявить дрожжевые грибки и псевдогифы при микроскопическом исследовании соскоба из очага поражения во влажном препарате с гидроксидом калия.
Лечить тяжелый интертригинозный кандидоз необходимо с помощью подсушивающих средств и местных противогрибковых препаратов.
Лечить тяжелые опрелости следует путем частой замены поглощающих одноразовых памперсов и нанесением крема с имидазолом.
Лечить кандидоз полости рта следует пастилками с клотримазолом, оральной суспензией нистатина или пероральными противогрибковыми препаратами.