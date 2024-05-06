Узловатая эритема – это специфическая форма панникулита, характеризующаяся формированием болезненных пальпируемых подкожных узелков красного или фиолетового цвета на голенях и иногда в других областях. Часто развивается на фоне спровоцировавшего процесс системного заболевания, в основном на фоне стрептококковой инфекции, саркоидоза и воспалительного заболевания кишечника. Диагноз устанавливается при клиническом обследовании и иногда по результатам исследования биоптата. Лечение зависит от этиологии заболевания.
Узловатая эритема поражает главным образом лиц в возрасте 20–30 лет, но может возникнуть в любом возрасте; женщины болеют чаще.
Этиология узловатой эритемы
Этиология узловатой эритемы неизвестна, но предполагается участие иммунных реакций, поскольку узловатая эритема часто сопровождается другими расстройствами.
Наиболее распространенными сопутствующими расстройствами являются (1)
Стрептококковая инфекция (особенно у детей)
Другие возможные триггеры включают:
Другие бактериальные инфекции (например, Yersinia, Salmonella, микоплазмы, хламидии, возбудители лепры, венерической лимфогранулемы, туберкулез)
Грибковые инфекции (например, керион, кокцидиомикоз, бластомикоз, гистоплазмоз)
Вирусные инфекции (например, Эпштейна-Барр, гепатита В)
Прием лекарственных препаратов (например, сульфаниламидов, йодидов, бромидов, пероральных контрацептивов)
Гематологическое злокачественные опухоли и солидные раки
Беременность
До 50% случаев узловатой эритемы являются идиопатическими (2).
Индуративная эритема - подобное заболевание, которое проявляется высыпаниями на икрах и обычно поражает пациентов с туберкулезом.
Справочные материалы по этиологии
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2. Mert A, Kumbasar H, Ozaras R, et al. Erythema nodosum: an evaluation of 100 cases. Clin Exp Rheumatol. 2007;25(4):563-570.
Симптомы и признаки узловатой эритемы
Узловатая эритема — это разновидность панникулита, который проявляется в виде болезненных узелков или бляшек от эритематозного до пурпурного цвета, преимущественно в претибиальной области, которым часто предшествуют или которые сопровождаются лихорадкой, недомоганием и артралгией. Высыпания легче обнаружить при пальпации, чем при осмотре, и они могут эволюционировать в кровоподтеки через несколько недель.
Диагностика узловатой эритемы
Клиническая оценка
Инцизионная клиновидная биопсия
Диагноз узловатой эритемы обычно ставится на основании клинических проявлений и при необходимости может быть подтвержден с помощью инцизионной клиновидной биопсии узелка.
Диагноз УЭ требует проведения обследования для установления причины заболевания. Обследование может включать биопсию, кожную пробу на туберкулез (с использованием производного очищенного белка [PPD] или анергическую панель) и, возможно, другие тесты (например, антинуклеарные антитела, общий анализ крови, рентгенограмму грудной клетки и серийные титры антистрептолизина O или посев из глотки). Часто наблюдается высокая скорость оседания эритроцитов.
Лечение узловатой эритемы
Поддерживающая терапия
Противовоспалительные препараты (редко кортикостероиды)
Узловатая эритема почти всегда разрешается спонтанно (обычно в течение 3–6 недель). Лечение включает постельный режим, возвышенное положение конечностей, охлаждающие компрессы и нестероидные противовоспалительные препараты. Для уменьшения воспаления можно давать йодид калия в дозе 300–500 мг перорально 3 раза в день. Системные кортикостероиды эффективны, но должны применяться только в крайнем случае, поскольку могут ухудшить течение скрытой инфекции.
При идентификации основного заболевания его следует лечить.
Основные положения
Наиболее распространенными причинами узелковой эритемы являются стрептококковые инфекции (особенно у детей), саркоидоз и воспалительные заболевания кишечника.
Диагностировать узловатую эритему в первую очередь можно по клинической картине, но при необходимости для подтверждения диагноза может быть выполнена инцизионная клиновидная биопсия.
Лечите узловую эритему поддерживающе и по необходимости применяйте нестероидные противовоспалительные препараты или йодид калия до спонтанного разрешения заболевания.