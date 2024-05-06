Узловатая эритема

Клиническая оценка

Инцизионная клиновидная биопсия

Диагноз узловатой эритемы обычно ставится на основании клинических проявлений и при необходимости может быть подтвержден с помощью инцизионной клиновидной биопсии узелка.

Диагноз УЭ требует проведения обследования для установления причины заболевания. Обследование может включать биопсию, кожную пробу на туберкулез (с использованием производного очищенного белка [PPD] или анергическую панель) и, возможно, другие тесты (например, антинуклеарные антитела, общий анализ крови, рентгенограмму грудной клетки и серийные титры антистрептолизина O или посев из глотки). Часто наблюдается высокая скорость оседания эритроцитов.