Вульвовагинальный зуд или выделения из влагалища у девочек

Этиология вульвовагинального зуда или выделений из влагалища у детей

Этиология вульвовагинального зуда или выделений из влагалища у детей

Наиболее распространенными причинами вульвовагинального зуда и выделений из влагалища у детей являются внешние раздражители или инфекция (см. таблицу Некоторые причины вульвовагинального зуда и выделений из влагалища у детей).

Неспецифический вульвовагинит является распространенным, как правило, из-за инфицирования флорой желудочно-кишечного или дыхательного трактов. У девочек в возрасте от 2 до 6 лет причиной может стать недостаточная гигиена промежности (например, ее вытирание от ануса к промежности после дефекации, несоблюдение гигиены рук после дефекации).

Вульвовагинальный кандидоз нехарактерен для детей (за исключением случаев недавней антибактериальной терапии или у пациентов с ослабленным иммунитетом) и, как правило, диагностируется и лечится слишком часто (1).

Химические вещества, содержащиеся в пене или мыле, могут вызвать воспаление и зуд вульвы.

Неспецифический вагинит, часто со скудными кровянистыми выделениями, могут вызывать инородные тела (например, детская игрушка или другой предмет во влагалище).

Чаще всего вагинальные выделения у детей являются результатом сексуального насилия. Если подозревается жестокое обращение, должны быть приняты меры для обеспечения безопасности ребенка, должен также быть сделан отчет в государственные органы.

Таблица Некоторые причины вульвовагинального зуда и выделений из влагалища у детей Таблица