Вульвовагинальный зуд или выделения из влагалища

Физиологические выделения из влагалища бывают ежедневно у многих женщин репродуктивного возраста, а их объем может увеличиваться при высоком уровне эстрогенов. Высокий уровень эстрогена наблюдается в следующих ситуациях:

За несколько дней до овуляции

За несколько месяцев до менархе и во время беременности (когда повышается уровень выработки эстрогена)

При использовании препаратов, содержащих эстроген или тех, что увеличивают уровень выработки эстрогена (например, некоторые лекарства от бесплодия)

Однако постоянная или рецидивирующая боль, раздражение, жжение и зуд не являются нормальными и требуют дальнейшего обследования.

Обычно у женщин репродуктивного возраста бактерии виды являются основной составляющей нормальной вагинальной флоры. Высокие уровни гликогена в вагинальных эпителиальных клетках, вторичные по отношению к эффектам эстрогена, способствуют росту . Колонизация этими бактериями поддерживает рН в пределах нормального вагинального диапазона (от 3,5 до 4,5), предотвращая тем самым чрезмерный рост патогенных бактерий. В состав нормальной вагинальной микрофлоры также входят Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, стрептококки группы В, генитальные Mycoplasma и Candida albicans. У препубертатных и постменопаузальных пациенток нехватка эстрогена ингибирует нормальный рост влагалищных бактерий и приводит к снижению уровня гликогена. Низкие уровни гликогена приводят к истончению эпителия влагалища, рН влагалища > 4,5 и уменьшению количества бактерий рода . Из-за другого влагалищного окружения бактериальный вагиноз и кандидоз менее распространены у препубертатных и постменопаузальных пациенток.

Факторами, предрасполагающими к чрезмерно быстрому росту бактериальных вагинальных патогенов, являются:

Антибиотики (которые могут уменьшить количество лактобактерий)

Щелочной рН влагалища из-за менструальной крови или спермы

Вагинальное спринцевание

Беременность

Сахарный диабет

Посторонние предметы во влагалище (например, забытый тампон или вагинальный пессарий)

Вульварный зуд также может быть вызван дерматитом вульвы, вызванным раздражителями или гиперчувствительностью. Пациенты могут расчесывать, что является причиной появления экскориаций вульвы, или, если зуд хронический, у них может развиться хроническое заболевание кожи вульвы, называемое простым хроническим лишаем. Другие дерматозы вульвы (например, красный плоский лишай и склерозирующий лишай), как полагают, являются результатом иммунно-опосредованных процессов.