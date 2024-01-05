Подготовка к зачатию или пренатальное тестирование родителей

Тестирование на носительство является частью рутинного пренатального наблюдения и в идеале проводится до зачатия. Степень тестирования на носительство связана с тем, как женщина и ее партнер взвешивают такие факторы, как:

Вероятность патологии плода, прогнозируемую на основе факторов риска и результатов выполненного ранее обследования

Вероятность возникновения осложнений в связи с инвазивными исследованиями плода

Осведомленность о результатах (например, будет ли беременность прервана, если будет диагностирована патология развития плода, не причиняет ли неосведомленность о результатах беспокойства)

Поэтому решение принимается индивидуально и рекомендации не могут относиться ко всем женщинам даже в случае одинаковых рисков.

История скрининга является частью оценки. Анамнез суммируется как родословная (см. рисунок Символы для создания семейной генеалогии). Информация должна включать данные о состоянии здоровья, о наличии генетических нарушений или статуса носителя у обоих родителей, родственников 1-го порядка (родители, сестры, братья, дети) и 2-го порядка (тети, дяди, бабушки и дедушки), а также данные об этнической и расовой принадлежности, неродственных и родственных браках. Отмечаются сведения об исходах предыдущих беременностей. При подозрении на генетические нарушения следует просмотреть соответствующие медицинскую документацию.

Тестирование потенциальных родителей на носительство гена, который может привести к рождению больного потомства лучше всего сделать до зачатия; однако многие люди делают скрининг на носительство после зачатия. Скрининговые тесты традиционно предлагают родителям с риском быть бессимптомными носителями некоторых распространенных менделевских расстройств (см. таблицу Подготовка к зачатию или пренатальный генетический скрининг потенциальных родителей). Поскольку этническая принадлежность родителей часто является сложной и нечетко определенной, а пренатальное генетическое тестирование становится намного дешевле и быстрее, некоторые клиницисты начинают проводить скрининг всех потенциальных (и будущих) родителей, независимо от этнической принадлежности (так называемый универсальный скрининг на носительство). Поэтому современные подходы к скринингу на носительство включают предоставление всем пациентам одного и того же расширенного списка заболеваний, подлежащих оценке. Часто в скрининг включаются десятки генов и расстройств (некоторые с еще более тяжелыми фенотипическими последствиями) (1). Увеличение количества тестирований и оценок, как ожидается, увеличит сложность предтестового консультирования. Американская коллегия медицинской генетики и геномики (American College of Medical Genetics and Genomics) рекомендует многоуровневый скрининг на носительство, основанный на частоте носительства, а также предоставляет таблицы с перечнем заболеваний, которые должны быть включены в такие панели скрининга на носительство (2).

(См. также Пренатальное генетическое консультирование (Prenatal Genetic Counseling)).