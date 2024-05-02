Обзор тромбоцитарных заболеваниях (Overview of Platelet Disorders)

Тромбоциты – циркулирующие фрагменты клетки, которые функционируют в системе свертывания крови. Тромбопоэтин способствует контролю количества циркулирующих тромбоцитов, стимулируя костный мозг к выработке мегакариоцитов, которые в свою очередь начинают выделять из своей цитоплазмы тромбоциты. Тромбопоэтин вырабатывается в печени с постоянной скоростью, и его циркулирующий уровень определяется тем, насколько он связан с циркулирующими тромбоцитами и, возможно, с мегакариоцитами костного мозга, а также степенью выведения циркулирующих тромбоцитов. Тромбоциты циркулируют от 7 до 10 дней. Около одной трети всегда временно удерживаются в селезенке.

Количество тромбоцитов, как правило, от 140 000 до 440 000/мкл (140-440 × 109/л). Однако количество может меняться в зависимости от фазы менструального цикла, понижаться во время беременности (гестационная тромбоцитопения) и увеличиваться при действии воспалительных цитокинов (вторичный, или реактивный тромбоцитоз). Тромбоциты в конце концов разрушаются в процессе апоптоза, процесса независимого от селезенки.

Тромбоцитарные заболевания включают:

Аномальное увеличение тромбоцитов (тромбоцитемия и реактивный тромбоцитоз)

Уменьшение количества тромбоцитов (тромбоцитопения)

Нарушение функции тромбоцитов

Любое из этих состояний, даже те, при которых заметно повышены тромбоциты, может вызвать неполноценное образование гемостатических пробок и кровотечение.

Риск кровотечения обратно пропорционален количеству тромбоцитов и тромбоцитарной функции (см. таблицу Количество тромбоцитов и риск кровотечения). Когда функция тромбоцитов снижается (например, в результате уремии или применения нестероидных противовоспалительных препаратов [НПВП], аспирина или другого лекарства), риск кровотечения увеличивается.

Таблица Количество тромбоцитов и риск кровотечения Таблица

Симптомы и признаки тромбоцитарных заболеваний Следствием повреждения тромбоцитов является типичная картина кровотечения Множественные кровоизлияния на коже (наиболее проявляется на нижней части ног)

Разрозненные мелкие кровоподтеки в местах небольших ушибов или местах венепункции

Кровотечения из слизистых (ротоглотки, носовой, гастроэнтерологии, мочеполовой)

Чрезмерное кровотечение после хирургического вмешательства

чрезмерное менструальное кровотечение Манифестация тромбоцитарных заболеваний Петехия при иммунной тромбоцитопении (ИТП) By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Экхимозы при иммунной тромбоцитопении (ИТП) By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Экхимозы Экхимозы ‒ это крупные фиолетовые синяки, которые видны на ноге этого пациента. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Петехии (твердого нёба) Петехии ‒ это небольшие красные пятна, которые видны на нёбе этого пациента. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Петехия при иммунной тромбоцитопении (ИТП) By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Экхимозы при иммунной тромбоцитопении (ИТП) By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Экхимозы Экхимозы ‒ это крупные фиолетовые синяки, которые видны на ноге этого пациента. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Петехии (твердого нёба) Петехии ‒ это небольшие красные пятна, которые видны на нёбе этого пациента. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Выраженное кишечное кровотечение и кровотечение в центральной нервной системе возникают редко, но могут быть опасными для жизни. Однако, кровотечение в ткани (например, глубокие висцеральные гематомы или гемартрозы) редко встречается при тромбоцитопении, вместо этого у пациентов обычно наблюдается немедленно возникающее после травмы поверхностное кровотечение. Крово­течение в тканях (обычно появляющееся в период до дня после травмы) предполагает нарушения коагуляции крови (например, гемофилия).

Диагностика тромбоцитарных заболеваний Клинические проявления кровоизлияний и кровотечений из слизистых

Общий анализ крови (ОАК) с тромбоцитами, исследование свертываемости, мазок периферической крови

Иногда аспирация костного мозга

Иногда антиген фон Виллебранда, активность связывания тромбоцитов и мультимерные исследования Тромбоцитарные нарушения наблюдаются у пациентов с кровоизлияниями и кровотечениями слизистой. Необходимо назначить общий анализ крови с количеством тромбоцитов, исследование свертываемости крови и мазка периферической крови. Гипертромбоцитоз и тромбоцитопения диагностируются на основании определения количества тромбоцитов. Исследования коагуляции нормальны, если нет сопутствующей коагулопатии. У больных с нормальным клиническим анализом крови, количеством тромбоцитов, международным нормализованным отношением (МНО) и активированным частичным тромбопластиновым временем (АЧТВ) подозревают дисфункцию тромбоцитов или стенок сосудов. Здравый смысл и предостережения Тромбоцитопения Обследование мазков периферической крови важно у пациентов с тромбоцитопенией, поскольку автоматический подсчет тромбоцитов иногда показывает псевдотромбоцитопению из-за слипания тромбоцитов, вызванного реагентом этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), присутствующим в большинстве пробирок для взятия крови. Кроме того, можно увидеть шизоциты, которые могут свидетельствовать о клапанном гемолизе, тромботической тромбоцитопенической пурпуре (ТТП), гемолитико-уремическом синдроме (ГУС) или диссеминированном внутрисосудистом свертывании (ДВС-синдром — см. таблицу Результаты анализа периферической крови при тромбоцитопении). Аспирация костного мозга часто необходима, если мазок показывает нарушения, отличные от тромбоцитопении, такие как ядросодержащие эритроциты или аномальные, или незрелые лейкоциты. Аспирация костного мозга дает возможность оценить количество и образование мегакариоцитов и является определяющим тестом для многих заболеваний, затрагивающих костный мозг. Если костный мозг является нормальным, но селезенка увеличена, вероятной причиной тромбоцитопении является увеличенное удерживание в селезенке. Если костный мозг нормальный и селезенка не увеличена, то вероятной причиной является избыточное разрушение тромбоцитов. Тем не менее нормальное число и образование мегакариоцитов не всегда означает нормальное производство тромбоцитов. Например, у многих пациентов с иммунной тромбоцитопенией (ИТП) может наблюдаться пониженное образование тромбоцитов, при нормальном образовании и увеличенном количестве мегакариоцитов. В действительности пациентам, которые обращаются с характерными чертами иммунной тромбоцитопении, редко необходимо исследование костного мозга. У пациентов с тромбоцитопенией определение незрелой фракции тромбоцитов в периферической крови иногда является полезным показателем, поскольку его значение повышается, когда костный мозг продуцирует тромбоциты, и не увеличивается при уменьшении продукции тромбоцитов в костном мозге, аналогично количеству ретикулоцитов при анемии. Чтобы дифференцировать ИТП от других причин тромбоцитопении, у некоторых пациентов может быть клинически информативным измерение антитромбоцитарных антител (1). Тестирование на ВИЧ проводится у пациентов с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В или С или сочетанной инфекции ВИЧ и гепатит и у тех, у кого повышен риск заражения этими инфекциями. Таблица Показатели периферической крови при тромбоцитопенических заболеваниях Таблица Шизоциты (фрагменты эритроцитов) Изображение By permission of the publisher. From Tefferi A, Li C. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004. Подозреваемая дисфункция тромбоцитов У пациентов с дисфункцией тромбоцитов предполагаемой причиной является лекарственный препарат, если симптомы начались только после того, как пациент начал принимать потенциально опасное лекарство (например, аспирин, прасугрель, клопидогрель, тикагрелор, абциксимаб). Дисфункция тромбоцитов, вызванная лекарственными средствами, может быть тяжелой, но специализированные анализы необходимы редко. Наследственную причину можно заподозрить, если всю жизнь пациент страдает от синяков, длительной, обильной менструации, кровотечений после удаления зуба, хирургических вмешательств, родов, или обрезания. В случае подозрения наследственных причин, выполняют плановоеисследование на антиген фактора Виллебранда (ФВ) и активность ФВ. У пациентов с подозреваемыми наследственными нарушениями анализы на агрегацию тромбоцитов могут установить дефект в том, как тромбоциты отвечают на различные агонисты тромбоцитов (аденозиндифосфат [АДФ], коллаген, тромбин) и, таким образом, выявить тип дефекта тромбоцитов. Дисфункция тромбоцитов, вызванная большинством системных заболеваний, обычно протекает в легкой форме и имеет незначительное клиническое значение; у этих пациентов причиной клинического заболевания является системное заболевание, и гематологические исследования не нужны. Однако у пациентов с почечной недостаточностью может развиться обильное кровотечение. Справочные материалы по диагностике 1. Al-Samkari H, Rosovsky RP, Karp Leaf RS: A modern reassessment of glycoprotein-specific direct platelet autoantibody testing in immune thrombocytopenia. Blood Adv 4(1):9–18, 2020. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000868