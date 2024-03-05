Забор крови

Благодаря программам менеджмента крови пациента наблюдается постепенное снижение общего объема переливаний. В США общее количество компонентов, перелитых в 2019 году (последующие данные будут искажены из-за COVID-19) было приблизительно 15 миллионов (1), по сравнению с приблизительно 16 миллионами единиц компонентов крови, перелитыми в 2017 году (2). И хотя процедура гемотрансфузии в настоящее время проводится безопасней, чем когда-либо, риск (и общественное восприятие риска) требует информированного согласия во всех случаях.

В США мероприятия по сбору, хранению и транспортировке крови и ее компонентов стандартизованы и регулируются Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), Американской ассоциацией банков крови (AABB), а иногда государственными или местными органами здравоохранения. Обследование донора включает в себя обширный список вопросов о состоянии здоровья, измерение температуры, частоты сердечных сокращений и артериального давления, а также определение уровня гемоглобина. Некоторые потенциальные доноры получают постоянные или временные отсрочки от сдачи крови (см. таблицу Некоторые причины отсрочки или отказа в донорстве крови [Some Reasons for Blood Donation Deferral or Denial]). Критерии отсрочки защищают потенциальных доноров от возможных негативных последствий донорства и защищают реципиентов от болезней.

Цельную кровь доноры могут сдавать не чаще одного раза в 56 дней, в то время как донорство эритроцитов с помощью афереза (донорство удвоенного количества эритроцитов за один прием, при этом отделенная плазма возвращается донору) можно проводить не чаще одного раза в 112 дней. Тромбоцитаферез можно проводить каждые 72 часа, не более 24 раз в год. За редкими исключениями, донорство крови не оплачивается. (см. также журнал Американский красный крест для получения информации о правах доноров [American Red Cross for information regarding donor eligibility]).

При стандартном донорстве 450 мл цельной крови собирают в пластиковый пакет, содержащий консервант антикоагулянта. Цельная кровь или эритроцитарная масса, сохраняемая цитрат-фосфат-декстрозы-аденином, может храниться в течение 35 дней. Упакованные эритроциты могут храниться в течение 42 дней при добавлении аденин-декстрозы-солевого раствора.

Аутологичная гемотрансфузия, подразумевающая использование собственной крови пациента, является наименее предпочтительным методом трансфузии. При проведении плановых операций, за 2–3 недели до нее у пациента берут до 3 или 4 доз цельной крови или эритроцитарной массы. Затем пациент получает железосодержащие препараты. Такой изберательный аутологичный метод донорства необходим, когда нужную кровь трудно найти из-за выработки у пациента антител к антигенам эритроцитов или в случае редкой группы крови. Специальные процедуры консервирования крови также применяются для сбора и хранения крови, предназначенной для аутологичной гемотрансфузии после травм и во время операции.

Таблица Некоторые причины для отсрочки или отказа в сдаче донорской крови* Таблица

Общие справочные материалы 1. Jones JM, Sapiano MRP, Mowla S, et al: Has the trend of declining blood transfusions in the United States ended? Findings of the 2019 National Blood Collection and Utilization Survey. Transfusion 61(Suppl 2):S1–S10, 2021. doi: 10.1111/trf.16449 2. Jones JM, Sapiano MPR, Savinkina AA, et al: Slowing decline in blood collection and transfusion in the United States - 2017. Transfusion 60(Suppl 2):S1–S9, 2020. doi: 10.1111/trf.15604

Предтрансфузионные исследования Исследование донорской крови включает в себя: АВО и Rho(D)-антиген типирование

Серологическое тестирование

Тестирование на наличие маркеров инфекционных заболеваний (см. таблицу Исследование передачи инфекционных болезней [Infectious Disease Transmission Testing]) Анализ крови на совместимость Проводится с эритроцитами реципиента на антигены А, В и резус фактор Rho (D)

Осуществляет скрининг плазмы крови реципиента на наличие антител против антигенов эритроцитов

Включает проверку совместимости плазмы реципиента с антигенами донорских эритроцитов Этот анализ выполняется до переливания, но в чрезвычайной ситуации тестирование проводится после выхода крови из банка крови. Этот тест также полезен при диагностике трансфузионной реакции. Проведение теста перекрестной совместимости в дополнение к типированию АВО/резус-фактора и скринингу антител увеличивает обнаружение несовместимости лишь на 0,01%. Поэтому во многих больницах проводят больше электронных, чем физикальных проб на перекрестную совместимость в пробирках у пациентов с отрицательными результатами скрининга антител. При наличии у пациента клинически значимых антиэритроцитарных антител из донорской крови допускается применять только препараты эритроцитарной массы, отрицательные по соответствующему антигену; проводят дополнительные тесты на совместимость, смешивая плазму реципиента, донорские эритроциты и античеловеческий глобулин. При отсутствии у реципиента клинически значимых антиэритроцитарных антител немедленный виток перекрестной совместимости, пропускающий антиглобулиновую фазу, подтверждает АВО совместимость. При геморрагическом шоке, если времени (как правило, < 60 минут) для проведения тщательного теста на совместимость нет, проводят неотложное переливание крови. Если позволяет время (для этого необходимо около 10 минут), то проводится исследование на определение типа ABO/Rh. В более срочных ситуациях, если группа крови по системе АВО не определена, переливают кровь 1-й группы; если резус-фактор не определен, женщинам детородного возраста переливают резус-отрицательную кровь; в остальных случаях можно применять как резус-положительную, так и резус-отрицательную кровь 1-й группы. Определение группы крови и выявление в ней атипичных антител требуется в обстоятельствах, когда риск необходимости трансфузии минимальный, например, при хирургическом вмешательстве с низким риском кровотечения. Кровь пациента типируется на ABO/Rh антигены и проходит скрининг на антитела. Если антитела отсутствуют, а пациенту необходимо переливание крови, конкретный тип ABO/Rh или совместимые эритроциты могут быть определены без антиглобулиновый фазы перекрестной пробы на совместимость. Если присутствуют неожиданные антитела, то требуется проведение полного тестирования. Для процедур, при которых существует высокий риск кровотечения, необходимо определять группу крови и выявлять ее совместимость с донорской кровью (например, операция по шунтированию сердца), при этом указывается количество единиц для перекрестного сопоставления. АВО и Rh типирование Типирование препаратов крови донора и реципиента по системе ABO проводят с целью предотвращения переливания несовместимых эритроцитов (см. рисунок Совместимые типы эритроцитов). Как правило, кровь при переливании должна быть такого же типа по АВО, как и у реципиента. В экстренных ситуациях, или когда группа крови по системе АВО неизвестна или вызывает сомнения, можно перелить эритроцитарную массу (не цельную кровь— смотри Острая гемолитическая трансфузионная реакция), которая не содержит ни А, ни В антигенов и может быть использована для пациентов с любой группой крови. Совместимые типы эритроцитов Типирование резус-фактора определяет присутствие (резус-положительный) или отсутствие (резус-отрицательной) резус-фактора эритроцитов Rho(D). Резус-отрицательным пациентам всегда нужно переливать резус-отрицательную кровь, за исключением случаев, когда срочно требуется переливание, а резус-отрицательная кровь недоступна. Резус-положительным пациентам можно переливать как резус-положительную, так и резус-отрицательную кровь. Иногда эритроциты некоторых резус-положительных людей слабо реагируют на типирование резус-фактора (слабый D, или Du, положительный), но эти люди по-прежнему считаются резус-положительными. Серологическое тестирование Скрининг антител на неожиданные антиэритроцитарные антитела проводится на основе крови потенциальных реципиентов и пренатально на материнских образцах. Неожиданные антиэритроцитарные антитела специфичны для эритроцитарных антигенов, кроме А и В [например, Rho(D), Kell (K), Duffy (Fy)]. Раннее обнаружение имеет большое значение, потому что такие антитела могут привести к серьезным гемолитическим трансфузионным реакциям или гемолитической болезни плода и новорожденного, а также они могут значительно осложнить обследование на совместимость и привести к задержке в получении совместимой крови. Непрямой антиглобулиновый тест (непрямой тест Кумбса) используется для выявления непредвиденных антител к эритроцитам (см. рисунок Непрямой антиглобулиновый тест (непрямой тест Кумбса)). Этот тест может быть положительным в случае присутствия непредвиденного антитела группы крови или присутствия свободного (не присоединенного к эритроцитам) антитела при аутоиммунной гемолитической анемии. Реагент эритроцитов смешивают с плазмой или сывороткой пациента, инкубируют, промывают, тестируют с античеловеческим глобулином и наблюдают за агглютинацией. Обнаружение антител определяет его специфичность. Знание специфичности антител является полезным при оценке их клинического значения, выборе совместимых групп крови, а также лечении гемолитической болезни плода и новорожденного. Непрямой антиглобулиновый тест (непрямая проба Кумбса). Прямой антиглобулиновый тест (прямой тест Кумбса) выявляет антитела, которые находяться на поврхности эритроцитов пациента in vivo (см. рисунок Прямой антиглобулиновый тест (прямой тест Кумбса)). Тестирование используется, когда подозревается иммунный гемолиз. Эритроциты больного напрямую исследуют с античеловеческим глобулином и наблюдают агглютинацию. Положительный результат при корреляции с клиническими данными и лабораторными показателями гемолиза указывает на аутоиммунную гемолитическую анемию, медикаментозный гемолиз, трансфузионную реакцию или гемолитическую болезнь новорожденных. Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса). Титрование антител проводится, если в плазме беременной женщины или у больного с синдромом холодовой агглютинации присутствуют клинически значимые неожиданные антиэритроцитарные антитела. Титр материнских антител довольно хорошо коррелирует с тяжестью гемолитической болезни у плода с соответствующим антигеном и часто используется в качестве руководства при лечении гемолитической болезни плода и новорожденного наряду с УЗИ и исследованием околоплодных вод. Исследование на инфекционные заболевания Продукты донорской крови проверяются на наличие ряда инфекционных агентов (см. таблицу Тестирование на перенос возбудителей инфекционных заболеваний). Таблица Тестирование на перенос возбудителей инфекционных заболеваний Таблица