skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Этиология анемии

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено мая 2024

Анемия – это уменьшение количества эритроцитов, что приводит к снижению гематокрита и содержания гемоглобина в эритроцитах. (См. также Образование эритроцитов (Red Blood Cell Production)).

Количество эритроцитов отражает баланс между продукцией и разрушением или потерей эритроцитов. Таким образом, анемия может развиваться по одному или более механизму из 3 основных (см. таблицу Классификация анемий по этиологии):

Таблица
Таблица

Классификация анемий по этиологии

Механизм

Примеры

Кровопотеря

Острая

Во время родов

Желудочно-кишечные кровотечения

Травмы

Хирургическое лечение

Хроническое

Опухоли мочевого пузыря

Рак или полипы в желудочно-кишечном тракте

Сильное менструальное кровотечение

Опухоли почек

Язвы в желудке или в тонком кишечнике

Дефицитный или неэффективный эритропоэз*

Микроцитарная

Анемия хронического заболевания

Дефицит железа

Нарушение переноса железа (железорефрактерная железодефицитная анемия [IRIDA])

Нарушение утилизации железа (наследственная сидеробластная анемия)

Талассемия

Нормохромная нормоцитарная

Анемия хронического заболевания

Заболевание почек

Эндокринная недостаточность (щитовидной железы, гипофиза)

Миелодисплазия

Миелофтиз

Инфекция парвовируса B19

Истинная эритроцитарная аплазия

Гипотрофия

Макроцитарный

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Дефицит меди

Дефицит фолиевой кислоты

Заболевания печени

Мальабсорбция (например, тропические афты)

Миелодисплазия

Недостаточность витамина B12

Чрезмерный гемолиз из-за аномалий эритроцитов, обусловленных внешними факторами

Ретикулоэндотелиальная гиперактивность в сочетании со спленомегалией

Гиперспленизм

Иммунологические аномалии

Болезнь холодовых агглютининов

Медикаментозный

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия

Гемолитическая анемия тепловых агглютининов

Инфекция

Клостридиальные инфекции

Вирусная инфекция Эпштейна–Барр (ВЭБ)

Малярия

Механическое повреждение

Клапанный порок

"Маршевый" гемолиз

Тромботические микроангиопатии (гемолитический уремический синдром [ГУС], атипичный или комплемент-опосредованный ГУС и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура [ТТП])

Лекарственные препараты/токсины

Феназопиридин

Рибавирин

Укусы пауков

Чрезмерный гемолиз вследствие внутренних дефектов эритроцитов

Изменения мембран, приобретенные

Приобретенный стоматоцитоз

Гипофосфатемия

Изменения мембран, врожденные

Наследственный овалоцитоз

Наследственный сфероцитоз

Наследственные стоматоцитоз

Наследственный ксероцитоз

Нейроакантоцитоз

Нарушения обмена веществ (наследственная ферментная недостаточность)

Дефекты гликолитического пути (дефекты пути Эмбдена-Мейергофа)

Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФД)

Гемоглобинопатии

Болезнь гемоглобина С

Болезнь гемоглобина E

Серповидно-клеточная анемия (болезнь Hb SS, болезнь Hb S-C, Hb S-бета-талассемия)

Талассемии (бета, бета-дельта и альфа)

*Классифицировано в соответствии с эритроцитарными индексами.

Кровопотеря может быть

  • Острая

  • Хроническая

Анемия может развиться только через несколько часов после острой кровопотери, когда интерстициальная жидкость диффундирует во внутрисосудистое пространство и разжижает оставшуюся массу эритроцитов. В течение первых нескольких часов уровень полиморфноядерных гранулоцитов, тромбоцитов и, при тяжелом кровотечении, незрелых лейкоцитов и нормобластов может повышаться. Хроническая кровопотеря может привести к развитию анемии, если скорость потери эритроцитов превышает скорость их замены или, что происходит чаще, если усиленный эритропоэз истощает запасы железа в организме (см. Железодефицитная анемия).

Недостаточный или неэффективный эритропоэз имеет множество причин. Полное прекращение эритропоэза приводит к снижению числа эритроцитов со скоростью примерно 7–10% в неделю (1%/день). Нарушение эритропоэза, даже недостаточное для снижения числа эритроцитов, часто приводит к появлению эритроцитов аномальной формы и размеров.

Избыточный гемолиз может быть следствием внутренних патологий эритроцитов или внешних факторов, таких как наличие на их поверхности антител или компонентов систем комплемента, что приводит к разрушению эритроцитов на ранних стадиях. Увеличенная селезенка захватывает и разрушает эритроциты быстрее, чем нормальная. Некоторые этиологические факторы гемолиза приводят к изменению формы или разрушению эритроцитов. В норме гемолиз увеличивает продукцию ретикулоцитов, если запасы жизненно важных нутриентов, таких как железо, не истощены или при наличии дефицита эритропоэтина.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.