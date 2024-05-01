Этиология анемии

Анемия – это уменьшение количества эритроцитов, что приводит к снижению гематокрита и содержания гемоглобина в эритроцитах. (См. также Образование эритроцитов (Red Blood Cell Production)).
Количество эритроцитов отражает баланс между продукцией и разрушением или потерей эритроцитов. Таким образом, анемия может развиваться по одному или более механизму из 3 основных (см. таблицу Классификация анемий по этиологии):
Кровопотеря
Избыточный гемолиз (разрушение эритроцитов)
Классификация анемий по этиологии
Механизм
Примеры
Кровопотеря
Острая
Во время родов
Желудочно-кишечные кровотечения
Травмы
Хирургическое лечение
Хроническое
Рак или полипы в желудочно-кишечном тракте
Сильное менструальное кровотечение
Опухоли почек
Язвы в желудке или в тонком кишечнике
Дефицитный или неэффективный эритропоэз*
Микроцитарная
Анемия хронического заболевания
Нарушение переноса железа (железорефрактерная железодефицитная анемия [IRIDA])
Нарушение утилизации железа (наследственная сидеробластная анемия)
Нормохромная нормоцитарная
Анемия хронического заболевания
Заболевание почек
Эндокринная недостаточность (щитовидной железы, гипофиза)
Инфекция парвовируса B19
Истинная эритроцитарная аплазия
Гипотрофия
Макроцитарный
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Заболевания печени
Мальабсорбция (например, тропические афты)
Миелодисплазия
Чрезмерный гемолиз из-за аномалий эритроцитов, обусловленных внешними факторами
Ретикулоэндотелиальная гиперактивность в сочетании со спленомегалией
Иммунологические аномалии
Болезнь холодовых агглютининов
Медикаментозный
Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия
Инфекция
Вирусная инфекция Эпштейна–Барр (ВЭБ)
Механическое повреждение
"Маршевый" гемолиз
Тромботические микроангиопатии (гемолитический уремический синдром [ГУС], атипичный или комплемент-опосредованный ГУС и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура [ТТП])
Лекарственные препараты/токсины
Феназопиридин
Рибавирин
Укусы пауков
Чрезмерный гемолиз вследствие внутренних дефектов эритроцитов
Изменения мембран, приобретенные
Изменения мембран, врожденные
Наследственные стоматоцитоз
Наследственный ксероцитоз
Нейроакантоцитоз
Нарушения обмена веществ (наследственная ферментная недостаточность)
Дефекты гликолитического пути (дефекты пути Эмбдена-Мейергофа)
Гемоглобинопатии
Серповидно-клеточная анемия (болезнь Hb SS, болезнь Hb S-C, Hb S-бета-талассемия)
Талассемии (бета, бета-дельта и альфа)
*Классифицировано в соответствии с эритроцитарными индексами.
Кровопотеря может быть
Острая
Хроническая
Анемия может развиться только через несколько часов после острой кровопотери, когда интерстициальная жидкость диффундирует во внутрисосудистое пространство и разжижает оставшуюся массу эритроцитов. В течение первых нескольких часов уровень полиморфноядерных гранулоцитов, тромбоцитов и, при тяжелом кровотечении, незрелых лейкоцитов и нормобластов может повышаться. Хроническая кровопотеря может привести к развитию анемии, если скорость потери эритроцитов превышает скорость их замены или, что происходит чаще, если усиленный эритропоэз истощает запасы железа в организме (см. Железодефицитная анемия).
Недостаточный или неэффективный эритропоэз имеет множество причин. Полное прекращение эритропоэза приводит к снижению числа эритроцитов со скоростью примерно 7–10% в неделю (1%/день). Нарушение эритропоэза, даже недостаточное для снижения числа эритроцитов, часто приводит к появлению эритроцитов аномальной формы и размеров.
Избыточный гемолиз может быть следствием внутренних патологий эритроцитов или внешних факторов, таких как наличие на их поверхности антител или компонентов систем комплемента, что приводит к разрушению эритроцитов на ранних стадиях. Увеличенная селезенка захватывает и разрушает эритроциты быстрее, чем нормальная. Некоторые этиологические факторы гемолиза приводят к изменению формы или разрушению эритроцитов. В норме гемолиз увеличивает продукцию ретикулоцитов, если запасы жизненно важных нутриентов, таких как железо, не истощены или при наличии дефицита эритропоэтина.