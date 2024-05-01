Оценка анемии

Анемия возникает при снижении числа эритроцитов (эритроциты измеряются количеством, гематокритом или содержанием гемоглобина в эритроцитах).

У мужчин анемия определяется как любое из следующего:

Гемоглобин < 13,6 г/дл (< 1360 г/л)

Гематокрит < 40% (< 0,40)

Эритроциты < 4,5 млн/мкл (< 4,5 × 1012/Л)

У женщин анемия определяется как любое из следующего:

Гемоглобин < 12 г/дл (< 120 г/л)

Гематокрит < 37% (< 0,37)

Эритроциты < 4 млн/мкл (< 4 × 1012/Л)

Для младенцев и детей границы нормы меняются с возрастом, в связи с чем необходимо использовать специальные возрастные таблицы (см. таблицу Возраст-специфичные значения содержания гемоглобина и гематокрита).

Анемия – это не диагноз; это проявление первопричинного заболевания (см. Этиология анемии). Поэтому даже самые легкие, бессимптомные формы анемии заслуживают внимания и исследования с целью диагностики и лечения основного заболевания.

Анемию обычно подозревают на основании анамнеза и физикального обследования. Общие симптомы и признаки анемии включают:

Общую утомляемость

Слабость

Одышку при нагрузке

Бледность

После сбора анамнеза и физикального обследования проводят лабораторные исследования с развернутым анализом крови, количеством ретикулоцитов и мазком периферической крови. Дифференциальный диагноз (и причина анемии) могут быть в дальнейшем скорректированы на основе результатов анализов.

Здравый смысл и предостережения

Физикальное обследование при анемии Полный физикальный осмотр необходим. Признаки самой анемии не являются ни чувствительными, ни специфичными; однако бледность часто встречается при тяжелой анемии (т. е. гемоглобин < 7 г/дл [< 70 г/л]). Признаки многих основных заболеваний имеют большую диагностическую ценность, чем сами симптомы анемии. Каловые массы, в которых определяется скрытая кровь, свидетельствуют о желудочно-кишечном кровотечении. Геморрагический шок (например, гипотензия, тахикардия, бледность, тахипноэ, обильное потоотделение, спутанность сознания) может быть следствием острого кровотечения. Желтуха может указывать на гемолиз. Спленомегалия может возникнуть при гемолизе, гемоглобинопатиях, системных ревматических заболеваниях, миелопролиферативных заболеваниях, инфекциях или раке. Периферическая нейропатия дает повод заподозрить дефицит витамина B12. Лихорадка и сердечные шумы могут указывать на инфекционный эндокардит. В редких случаях выраженная сердечная недостаточность развивается как компенсаторная реакция на индуцированную анемией гипоксию тканей.