Паранеопластические cиндромы

Паранеопластические синдромы – это симптомы, проявляющиеся в местах, отдаленных от опухоли или ее метастазов.
Хотя патогенез паранеопластических симптомов остается неясным, они могут вызываться веществами, продуцируемыми опухолью, или развиваться в результате перекрестной реакции противоопухолевых антител с другими тканями. Симптомы могут проявляться в любом органе или системе. До 20% онкологических пациентов имеют паранеопластические синдромы, но часто они не распознаются.
Чаще всего паранеопластические симптомы развиваются при следующих онкологических заболеваниях:
Рак легких (чаще всего) в особенности мелкоклеточный рак легких
Успешное лечение лучше всего достигается с помощью контроля основного заболевания, но некоторые симптомы могут быть купированы специфичными лекарствами (например, ципрогептадин или аналоги соматостатина при карциноидном синдроме, бисфосфонаты и кортикостероиды при гиперкальциемии).
Общие паранеопластические симптомы
У больных онкологическими заболеваниями часто отмечаются жар, ночная потливость, анорексия и кахексия. Это может быть обусловлено выбросом цитокинов, вовлеченных в воспалительную или иммунную реакции, или медиаторами, вовлеченными в опухолевую клеточную смерть, как, например, фактор некроза опухоли-α. В развитии этих симптомов также могут участвовать нарушения функции печени и стероидогенеза.
Кожные паранеопластические синдромы
У пациентов могут развиваться различные кожные симптомы.
Зуд является наиболее распространенным кожным симптомом, с которым сталкиваются пациенты с онкологическими заболеваниями (например, лейкемия, болезнь Ходжкина, миелопролиферативные новообразования и лимфомы) и может также быть результатом гиперэозинофилия или мастоцитоз.
Приливы иногда развиваются в связи с производимыми опухолью циркулирующими вазоактивными веществами (например, простагландинами, гистамином, серотонином).
Фотографии предоставлены доктором Томасом Хабифом (Thomas Habif, MD).
Могут появиться пигментированные поражения кожи, или кератозы, включая черный акантоз (рак желудочно-кишечного тракта), генерализованный кожный меланоз (лимфома, меланома, рак печени), болезнь Боуэна (рак легких, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы) и крупные множественные себорейные кератозы, т. е. признаки Лезера-Трела (лимфома, рак желудочно-кишечного тракта).
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Опоясывающий лишай может проявляться при реактивации латентного вируса у пациентов со снижением общего иммунитета или нарушением функции иммунной системы.
Эндокринные паранеопластические синдромы
Эндокринная система часто затрагивается паранеопластическими синдромами.
Синдром Кушинга (избыток кортизола, ведущий к гипергликемии, гипокалиемии, гипертензии, центральному ожирению, появлению лунообразного лица) может возникать при эктопической выработке адренокортикотропного гормона (АКТГ) или схожих с ним молекул, часто при мелкоклеточном раке легких.
Аномалии водно-электролитного баланса, включая гипонатриемию, могут проявляться при выработке АДГ и гормонов, схожих с гормонами паращитовидной железы, при мелкоклеточном или немелкоклеточном раке легких.
Гипогликемия может возникать при продукции инсулиноподобных факторов роста или при продукции инсулина клетками островков поджелудочной железы, при гемангиоперицитомах или больших ретроперитонеальных опухолях.
Стойкая гипергликемия может быть связана с наличием опухоли поджелудочной железы, синтезирующей глюкагон.
Гипертензия может возникать при аномальной секреции эпинефрина и норэпинефрина (при феохромоцитомах) или при избытке кортизола (АКТГ-продуцирующие опухоли).
Другие эктопически продуцируемые гормоны включают паратгормон-связанный белок (PTHRP; при плоскоклеточном раке легкого, раке головы и шеи, раке мочевого пузыря), кальцитонин (при раке молочной железы, мелкоклеточном раке легкого и медуллярной карциноме щитовидной железы) и тиреотропный гормон (при гестационной хорионкариноме). PTHRP вызывает гиперкальциемию и связанные с ней симптомы (полиурия, дегидратация, запор, мышечная слабость); кальцитонин вызывает падение уровня сывороточного кальция, что ведет к мышечным подергиваниям и аритмиям сердца.
Желудочно-кишечные паранеопластические синдромы
Выраженная диарея с последующей дегидратацией и нарушениями электролитного баланса может возникать при опухолевой секреции простагландинов или вазоактивного интестинального пептида. Подобные нарушения встречаются при опухолях островков поджелудочной железы (гастринома) и других.
Нейроэндокринные опухоли вырабатывают продукты распада серотонина, которые приводят к покраснению лица, диарее и затруднению дыхания. Энтеропатии с потерей белков могут возникать при воспалении опухолевой ткани, особенно при лимфомах.
Гематологические паранеопластические синдромы
У онкологических пациентов может развиться красноклеточная аплазия, анемия хронических заболеваний, лейкоцитоз (лейкемоидная реакция), тромбоцитоз, эозинофилия, базофилия и диссеминированное внутрисосудистое свертывание. В добавление к этому иммунная тромбоцитопения и Кумбс-положительная гемолитическая анемия могут осложнить развитие опухолей лимфоидного происхождения. Эритроцитоз может развиваться при различных онкологических заболеваниях, особенно при раке почки и печени, из-за эктопической продукции эритропоэтина и эритропоэтиноподобных веществ, в отдельных случаях наблюдаются моноклональные гаммапатии. Миелодисплазия может быть связана с эллиптоцитозом (20q-), истинной эритроцитарной аплазией, приобретенной H-гемоглобинопатией и гипоплазией костного мозга, реагирующей на иммуносупрессию.
Известные механизмы гематологических нарушений включают продукцию опухолями веществ, которые имитируют или блокируют нормальные эндокринные сигналы для развития гематологических клеточных линий, и выработку антител, перекрестно реагирующих с рецепторами нормальных клеточных линий.
Неврологические паранеопластические синдромы
При паранеопластических синдромах встречается несколько вариантов периферической нейропатии. Также могут развиваться мозжечковые синдромы и другие центральные неврологические паранеопластические синдромы.
Периферическая нейропатия – самый распространенный неврологический паранеопластический синдром. Обычно это дистальная сенсомоторная полинейропатия, которая вызывает умеренную двигательную слабость, потерю чувствительности и отсутствие дистальных рефлексов.
Подострая сенсорная нейропатия – более специфичная, но редкая периферическая нейропатия. Развивается дегенерация ганглиев задних корешков и прогрессирующая потеря чувствительности с атаксией, однако нарушение проводимости моторных нейронов выражено слабо. Расстройство может приводить к инвалидности. Аутоантитело Anti-Hu выявляется в сыворотке у некоторых пациентов, больных раком легких. Лечения не существует.
Синдромом Гийена-Барре, другим вариантом восходящей периферической нейропатии, редко болеют в общей популяции, но он чаще наблюдается у пациентов с болезнью Ходжкина.
Синдром Итона – Ламберта – это иммуноопосредованный, похожий на миастению синдром, характеризующийся слабостью, обычно поражающий конечности и не затрагивающий глазные и глазничные мышцы. Синдром обусловлен пресинаптическим поражением, возникающим при нарушении освобождения ацетилхолина из нервных окончаний. Вовлечен IgG. Синдром может диагностироваться до или после выявления рака. Чаще всего встречается у мужчин с интраторакальными опухолями (в основном мелкоклеточным или овсяноклеточным раком легких). Симптомы и признаки включают жажду, слабость, боль в проксимальных мышцах конечностей, периферические парестезии, сухость во рту, эректильную дисфункцию и птоз. Глубокие сухожильные рефлексы снижены или потеряны. Диагноз подтверждается при выявлении возрастания ответа на повторяющуюся нервную стимуляцию: Амплитуда составного мышечного потенциала увеличивается более, чем на 200% при частоте > 10 Гц. Терапия в первую очередь направлена на злокачественное новообразование и иногда приводит к ремиссии. Амифампридин является блокатором калиевых каналов, который продлевает деполяризацию пресинаптических нервных окончаний и может улучшать высвобождение ацетилхолина. Амифампридин может стать причиной судорог и противопоказан людям с судорожными расстройствами. Если амифампридин не переносится или недоступен, альтернативой является гуанидин , который облегчает выброс ацетилхолина и часто снижает выраженность симптомов, однако может угнетать функцию костного мозга и печени. Иногда бывает эффективно применение кортикостероидов и обменное переливание плазмы.
Подострая мозжечковая дегенерация вызывает прогрессирующую билатеральную атаксию рук и ног, дизартрию, иногда головокружение и диплопию. Неврологические симптомы могут включать деменцию с признаками поражения ствола мозга или без них, офтальмоплегию, нистагм, признаки поражения подошвенных разгибателей, выраженную дизартрию с вовлечением в процесс рук. Мозжечковая дегенерация обычно прогрессирует в течение недель или месяцев, часто вызывая глубокую инвалидность. Мозжечковая дегенерация может предшествовать выявлению опухоли на несколько недель, месяцев или даже лет. Циркулирующее аутоантитело Anti-Yo обнаруживается в сыворотке или цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) у некоторых пациентов, особенно у женщин, больных раком молочной железы или раком яичников. МРТ или КТ могут выявить мозжечковую атрофию, особенно на поздних стадиях. Характерные патологические изменения включают обширную потерю клеток Пуркинье и образование скоплений лейкоцитов вокруг глубоких кровеносных сосудов. В спинномозговой жидкости иногда обнаруживается умеренный лимфоцитарный плеоцитоз. Терапия неспецифичная, но может наступить улучшение состояния при успешной терапии рака.
Опсоклонус (спонтанное хаотичное движение глаз) – редкий мозжечковый синдром, который может сопровождать нейробластому у детей. Он связан с мозжечковой атаксией и миоклонусом тела и конечностей. Может выявляться циркулирующее антитело Anti-Ri. Синдром часто бывает вызван кортикостероидами и терапией рака.
Подострая моторная нейропатия – редкое расстройство, вызывающее безболезненную слабость нижнего мотонейрона верхних и нижних конечностей, обычно отмечается у пациентов с лимфомой Ходжкина и другими лимфомами. Клетки переднего рога дегенерируют. Часто случается спонтанное улучшение состояния.
Подострая некротизирующая миелопатия – редкий синдром, при котором в сером и белом веществах головного мозга быстро развиваются потеря чувствительности и двигательные расстройства, что ведет к параплегии. МРТ помогает отличить эпидуральную компрессию от метастатической опухоли – более частой причины быстро прогрессирующей дисфункции спинного мозга у онкологических пациентов. МРТ может выявить некроз спинного мозга.
Энцефалит может возникать как паранеопластический синдром, принимая несколько разных форм в зависимости от вовлеченной зоны мозга. Предполагается, что энцефалит объясняет энцефалопатию, которая часто возникает при мелкоклеточном раке легкого. Лимбический энцефалит характеризуется тревогой и депрессией, приводя к потере памяти, ажитации, спутанному сознанию, галлюцинациям и аномалиям поведения. Антитела Anti-Hu, направленные против РНК-связывающих белков, могут присутствовать в сыворотке крови или спинномозговой жидкости. МРТ позволяет выявить зоны повышенного скопления контраста и отек.
Почечный паранеопластический синдром
Мембранозный гломерулонефрит может развиваться у пациентов, больных раком толстой кишки, раком яичников и лимфомами, как результат поражения циркулирующими иммунными комплексами.
Ревматологические паранеопластические синдромы
Ревматологические расстройства, опосредованные аутоиммунными реакциями, также могут быть манифестацией паранеопластических синдромов.
Артропатии (ревматоидный полиартрит, полимиалгия), полихондрит или системный склероз могут развиться у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, такими как миелодисплазия или хронический миеломоноцитарный лейкоз, или с опухолями толстой кишки, поджелудочной железы или простаты. Системный склероз или системная красная волчанка могут также возникнуть у больных раком легкого и опухолями женской репродуктивной системы.
Гипертрофическая остеоартропатия выражена при определенных видах рака легких и начинается как болезненная отечность суставов (коленей, лодыжек, запястий, локтей и метакарпофалангеальных суставов) с выпотом и иногда с пальцами в виде барабанных палочек.
Вторичный амилоидоз может возникать при миеломе, лимфомах или почечноклеточном раке.
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Дерматомиозит и, в меньшей степени, полимиозит считаются более распространенными у онкологических больных, особенно > 50 лет. Обычно проксимальная мышечная слабость прогрессирует, вызывая патологическое мышечное воспаление и некроз. Темная эритематозная сыпь в виде бабочки может развиться на щеках и сопровождаться окологлазничным отеком. Эффективной может быть терапия кортикостероидами.