Клеточная и молекулярная основа опухолевого роста

Время генерации — это время, необходимое клетке для завершения цикла деления (см. рисунок Клеточный цикл) и образования двух дочерних клеток. Раковые клетки, в особенности происходящие из красного костного мозга или лимфатической системы, обычно имеют более короткий жизненный цикл, и, как правило, меньшее количество клеток находится в фазе G0 (фазе покоя). За начальным экспоненциальным ростом опухоли следует фаза плато, где смертность клеток и образование дочерних клеток находятся примерно на одном уровне. Замедление роста клеток может быть связано с истощением запасов питательных веществ и кислорода в быстрорастущей опухоли. В мелких опухолях доля активно делящихся клеток гораздо выше, чем в опухолях больших размеров.

Субпопуляция клеток в раковой опухоли обладает свойствами стволовых клеток. Таким образом, эти клетки способны переходить в стадию пролиферации. Они также менее восприимчивы к повреждениям, вызванным химиотерапевтическими препаратами или облучением. Предполагается, что именно они ответственны за рост раковых опухолей после химиотерапиии и/или лучевой терапии.

Клеточная кинетика отдельных видов рака является важным фактором при разработке режимов назначения антинеопластических препаратов и может влиять на схемы дозирования и временные интервалы приема медикаментов. Многие противоопухолевые препараты, например, антиметаболиты, наиболее эффективны, при активном делении клеток. Некоторые препараты действуют только в определенной фазе клеточного цикла, требуя длительного назначения, чтобы поймать клетки в фазу наибольшей чувствительности.