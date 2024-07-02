Иммунодиагностика опухолей

Опухоль-ассоциированные антигены (ОАА) могут помочь диагностировать различные опухоли и иногда установить ответ на терапию или рецидив (1). Идеальный опухолевый маркер (онкомаркер) должен

Выделяться только из опухолевой ткани

Быть специфичным для данного типа опухоли

Быть обнаруживаемым при низких уровнях опухолевой нагрузки

Иметь прямое отношение к опухолевой нагрузке

Иметься в наличии у всех пациентов с опухолью

Хотя большинство опухолей выделяет в системный кровоток макромолекулы антигенов, которые можно обнаружить, ни один из опухолевых маркеров не обладает всеми требуемыми характеристиками, которые позволили бы проводить специфичные или чувствительные тесты при ранней диагностике или массовых программах скрининга на предмет онкологических заболеваний.

Раковый эмбриональный антиген (РЭА) представляет собой белково-полисахаридный комплекс, который обнаруживается при раках толстой кишки и в норме в кишечнике, поджелудочной железе и печени плода. Содержание в крови повышено у больных раком толстой кишки, но специфичность относительно низкая, поскольку положительный результат также получают у людей с курением ≥ 20 пачкодней в анамнезе и у пациентов с циррозом, язвенным колитом и другими формами рака (например, раком молочной железы, поджелудочной железы, мочевого пузыря, яичников и шейки матки). Мониторинг уровня РЭА может быть полезен при оценке степени рецидива после иссечения опухоли, если изначально у пациента уровень РЭА был повышен, а также для уточнения прогноза в зависимости от стадии.

Альфа-фетопротеин в норме образуется в гепатоцитах плода; он также присутствует в сыворотке пациентов с первичной гепатоцеллюлярной карциномой, несеминомными герминогенными опухолями и часто – с эмбриональными карциномами яичников или семенников. Определение уровня часто полезно для оценки прогноза и, реже, для диагностики.

Бета-субъединица человеческого хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ), которую определяют с помощью иммунологического анализа, представляет собой основной клинический маркер у женщин с гестационными трофобластическими опухолями (ГТО) – рядом заболеваний, включающих пузырный занос, неметастатические ГТО и метастатические ГТО, – и примерно у двух третей мужчин с эмбриональным раком яичек или хорионкарциномой. Бета субъединицу измеряют, поскольку она является специфичной для ХГЧ. Этот маркер присутствует в небольших количествах у здоровых людей. Его уровень повышается в период беременности.

Простат-специфический антиген (ПСА), гликопротеин, обнаруживаемый в проницаемых эпителиальных клетках предстательной железы, определяется в низких концентрациях в сыворотке крови здоровых мужчин. С использованием адекватного верхнего предела нормы анализ с использованием моноклональных антител выявляет повышенный уровень ПСА в сыворотке крови примерно у 90% пациентов с распространенным раком предстательной железы, даже в отсутствие определяемой метастатической болезни. Этот анализ чувствительнее, чем анализ с простатической кислой фосфатазой. Однако поскольку уровень ПСА повышается и при других состояниях (например, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, простатит, недавнее инструментальное вмешательство на мочеполовой системе), он менее специфичен. ПСА можно использовать для мониторинга рецидивов после диагностики и лечения рака предстательной железы.

Уровень СА-125 информативен в клинической практике при диагностике и мониторинговой терапии рака яичников, хотя он может повышаться при любом перитонеальном воспалительном процессе и некоторых других видах рака.

Бета-2-микроглобулин часто повышается при множественной миеломе и при некоторых лимфомах. В основном используется для оценки прогноза.

CA 19-9 изначально был разработан для выявления рака толстой кишки, но оказался более чувствителен для определения рака поджелудочной железы. Он в основном используется при принятии решения относительно выбора терапии у пациентов с распространенным раком поджелудочной железы. CA 19-9 также может повышаться при других опухолях желудочно-кишечного тракта, особенно при раке желчных протоков, а также при некоторых доброкачественных новообразованиях желчных протоков и холестатических нарушениях.

CA 15-3 и CA 27-29 повышаются у большинства пациентов с метастатическим раком молочной железы. Их уровень также может повышаться и при других состояниях. Эти маркеры в основном используют для мониторинга ответа на терапию.

Хромогранин А используется как маркер карциноида и других нейроэндокринных опухолей. Чувствительность и специфичность для нейроэндокринных опухолей может превышать 75%, и диагностическая точность выше для диффузных, чем для локализованных опухолей (2). Уровень этих маркеров может повышаться при других видах рака, таких как рак легких и предстательной железы, а также при некоторых доброкачественных нарушениях (например, при первичной гипертензии, хронических заболеваниях почек, хроническом атрофическом гастрите).

Тироглобулин образуется в щитовидной железе, его уровень может повышаться при различных нарушениях ее функции. Он в основном используется как маркер после тиреоидэктомии для выявления рецидива рака щитовидной железы и для мониторинга ответа на терапию метастатического рака щитовидной железы.

TA-90 является высокоиммуногенной субъединицейопухолеспецифического антигена в моче, который присутствует в > 70% случаевмеланом (3), сарком мягких тканей и карцином молочной железы, толстой кишки илегких. В некоторых исследованиях показано, что уровень ТА-90 можно использовать для достаточно точного прогнозирования выживаемости и выявления субклинической болезни после хирургического удаления меланомы (4).