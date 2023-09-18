Бессимптомный пациент с патологическими изменениями в печеночных анализах

Поскольку исследование аминотрансфераз и щелочной фосфатазы включено в рутинно исследуемую панель лабораторных тестов, их отклонение часто определяется у пациентов, не имеющих симптомов или признаков заболевания печени. Таких пациентов врач должен расспросить о возможности воздействия потенциальных печеночных токсинов, включая алкоголь, приеме рецептурных и безрецептурных препаратов, травяных чаев и растительных настоев, и профессиональных или других химических воздействиях.
(См. также Оценка состояния больного с нарушениями функции печени и Лабораторные исследования печени и желчного пузыря).
Аминотрансферазы
Умеренное повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы (АСТ; < 2 раза от нормы) может потребовать только повторного анализа; данные показатели нормализуются самостоятельно примерно в 1/3 случаев. Важно уточнить, проводились ли лабораторные исследования натощак, потому что прием пищи может вызвать незначительное повышение функциональных показателей печени. Если в повторных анализах сохраняются выраженные патологические отклонения или присутствуют какие-либо другие изменения, то дальнейшее обследование должно исключить заболевания:
Стеатоз печени следует рассматривать у пациентов с метаболическим синдромом, он часто может быть распознан клинически.
Пациенты должны пройти обследование на наличие гепатита В и С.
Пациенты > 40 лет должны быть скринированы на гемохроматоз.
Пациенты < 30 лет должны быть обследованы на наличие болезни Вильсона.
большинству пациентов, особенно молодым или среднего возраста женщинам, необходимо исключать аутоиммунную патологию;
Пациенты из группы риска должны быть обследованы на малярию и шистосомоз.
Большинство пациентов, особенно с ранним началом обструктивной болезни легких, особенно в отсутствие курения в анамнезе, должны быть обследованы на дефицит альфа-1-антитрипсина.
Большинство пациентов < 30 лет должны быть обследованы на наличие целиакии.
Чтобы исключить лекарственно-индуцированное поражение печени, всем пациентам следует провести тщательный анализ всех рецептурных препаратов, лекарственных трав, пищевых добавок, энергетических напитков и недавно назначенных антибиотиков.
Всех пациентов следует опросить об употреблении алкоголя в анамнезе.
УЗИ брюшной полости с допплерографией позволяет выявить: стеатоз печени, цирроз печени, билиарную патологию, и тромбоз портальной и печеночной вены.
Если полное обследование не выявило причину, то может рассматриваться биопсия печени.
Щелочная фосфатаза
Изолированное повышение уровня щелочной фосфатазы у асимптоматического пациента требует подтверждения ее печеночного происхождения, в чем помогает определение повышенного значения 5'-нуклеотидазы или гамма-глютамилтранспептидазы. Если подтверждается печеночное происхождение ЩФ, обычно показаны УЗИ или магнитно-резонансная холангиопанкреатография.
Если при визуальных методах не выявлено структурных изменений, возможно наличие внутрипеченочного холестаза, который может быть связан с воздействием токсинов или лекарств. Инфильтративные болезни и метастазы в печень (например, при раке толстой кишки) также должны учитываться. Женщинам следует провести исследование на выявление антимитохондриальных антител с целью исключения первичного билиарного холангита печени. Персистирующее необъяснимое повышение или подозрение на внутрипеченочный холестаз требует выполнения биопсии печени.