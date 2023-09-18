Бессимптомный пациент с патологическими изменениями в печеночных анализах

Умеренное повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы (АСТ; < 2 раза от нормы) может потребовать только повторного анализа; данные показатели нормализуются самостоятельно примерно в 1/3 случаев. Важно уточнить, проводились ли лабораторные исследования натощак, потому что прием пищи может вызвать незначительное повышение функциональных показателей печени. Если в повторных анализах сохраняются выраженные патологические отклонения или присутствуют какие-либо другие изменения, то дальнейшее обследование должно исключить заболевания:

Если полное обследование не выявило причину, то может рассматриваться биопсия печени.