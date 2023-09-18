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Бессимптомный пациент с патологическими изменениями в печеночных анализах

Авторы:Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Поскольку исследование аминотрансфераз и щелочной фосфатазы включено в рутинно исследуемую панель лабораторных тестов, их отклонение часто определяется у пациентов, не имеющих симптомов или признаков заболевания печени. Таких пациентов врач должен расспросить о возможности воздействия потенциальных печеночных токсинов, включая алкоголь, приеме рецептурных и безрецептурных препаратов, травяных чаев и растительных настоев, и профессиональных или других химических воздействиях.

(См. также Оценка состояния больного с нарушениями функции печени и Лабораторные исследования печени и желчного пузыря).

Аминотрансферазы

Умеренное повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ) или аспартатаминотрансферазы (АСТ; < 2 раза от нормы) может потребовать только повторного анализа; данные показатели нормализуются самостоятельно примерно в 1/3 случаев. Важно уточнить, проводились ли лабораторные исследования натощак, потому что прием пищи может вызвать незначительное повышение функциональных показателей печени. Если в повторных анализах сохраняются выраженные патологические отклонения или присутствуют какие-либо другие изменения, то дальнейшее обследование должно исключить заболевания:

Если полное обследование не выявило причину, то может рассматриваться биопсия печени.

Щелочная фосфатаза

Изолированное повышение уровня щелочной фосфатазы у асимптоматического пациента требует подтверждения ее печеночного происхождения, в чем помогает определение повышенного значения 5'-нуклеотидазы или гамма-глютамилтранспептидазы. Если подтверждается печеночное происхождение ЩФ, обычно показаны УЗИ или магнитно-резонансная холангиопанкреатография.

Если при визуальных методах не выявлено структурных изменений, возможно наличие внутрипеченочного холестаза, который может быть связан с воздействием токсинов или лекарств. Инфильтративные болезни и метастазы в печень (например, при раке толстой кишки) также должны учитываться. Женщинам следует провести исследование на выявление антимитохондриальных антител с целью исключения первичного билиарного холангита печени. Персистирующее необъяснимое повышение или подозрение на внутрипеченочный холестаз требует выполнения биопсии печени.

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