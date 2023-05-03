Гранулематозное поражение печени

Существует множество причин возникновения гранулем печени (см. таблицу Причины гранулем печени); прием лекарственных препаратов и системные заболевания (в основном инфекции) чаще приводят к развитию гранулем, чем первичные болезни печени. В случае возникновения инфекции следует идентифицировать патоген, поскольку в таком случае требуется применение специфической терапии. Туберкулез и шистосомоз – самые частые инфекционные причины во всем мире; реже удается выявить грибковые или вирусные инфекции. Саркоидоз – самая частая неинфекционная причина, при этом печень вовлечена в процесс примерно у 2/3 пациентов с саркоидозом. В редких случаях клинические проявления саркоидоза связаны с поражением печени.

Таблица Причины гранулем печени Таблица

Гранулемы намного реже встречаются при первичных заболеваниях печени; единственное заболевание, представляющее значение, – первичный билиарный холангит (ПБХ, ранее первичный билиарный цирроз). Небольшие гранулемы могут возникать и при других заболеваниях печени, но самостоятельной клинической значимости не имеют.

Идиопатический гранулематозный гепатит -это редкий гранулематоз печени с рецидивирующими эпизодами лихорадки, миалгии, слабости и другими системными симптомами, возникающими периодически в течение многих лет. Некоторые специалисты рассматривают это заболевание как вариант саркоидоза.