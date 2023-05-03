Гранулематозное поражение печени

Гранулемы печени – многофакторное поражение, протекающее обычно бессимптомно. Однако основное заболевание, повлекшее поражение печени, может вызывать внепеченочные проявления, непроходимость желчных путей, воспаление в печени, фиброз, портальную гипертензию или их сочетание. Диагноз основывается на результатах биопсии печени, но проводить ее нужно лишь в случаях потенциально излечиваемого заболевания (например, инфекция) или с целью исключения самостоятельных заболеваний печени. Лечение зависит от основного заболевания.
Гранулемы печени, хотя и незначительные, часто отражают клинически важное заболевание. Часто для описания болезни используется термин «гранулематозный гепатит», но вкладывают в это понятие не столько истинный гепатит с наличием печеночно-клеточного воспаления, а скорее наличие гранулем.
Этиология гранулемы печени
Существует множество причин возникновения гранулем печени (см. таблицу Причины гранулем печени); прием лекарственных препаратов и системные заболевания (в основном инфекции) чаще приводят к развитию гранулем, чем первичные болезни печени. В случае возникновения инфекции следует идентифицировать патоген, поскольку в таком случае требуется применение специфической терапии. Туберкулез и шистосомоз – самые частые инфекционные причины во всем мире; реже удается выявить грибковые или вирусные инфекции. Саркоидоз – самая частая неинфекционная причина, при этом печень вовлечена в процесс примерно у 2/3 пациентов с саркоидозом. В редких случаях клинические проявления саркоидоза связаны с поражением печени.
Причины гранулем печени
Причина
Примеры
Медицинские препараты
Аллопуринол, фенилбутазон, хинидин, сульфаниламиды
Инфекции, бактериальные
Актиномикоз, бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, сифилис, туберкулез*, другие микобактериальные инфекции, туляремия, Ку-лихорадка
Инфекции, грибковые
Бластомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз
Инфекции, паразитарные
Шистосомоз*, токсоплазмоз, миграция личинок нематод
Инфекции, вирусные
Заболевания печени
Системные заболевания
Ходжкинская лимфома, неходжинская лимфома, ревматическая полимиалгия, другие заболевания соединительной ткани, саркоидоз*
*Наиболее распространенные причины.
Гранулемы намного реже встречаются при первичных заболеваниях печени; единственное заболевание, представляющее значение, – первичный билиарный холангит (ПБХ, ранее первичный билиарный цирроз). Небольшие гранулемы могут возникать и при других заболеваниях печени, но самостоятельной клинической значимости не имеют.
Идиопатический гранулематозный гепатит -это редкий гранулематоз печени с рецидивирующими эпизодами лихорадки, миалгии, слабости и другими системными симптомами, возникающими периодически в течение многих лет. Некоторые специалисты рассматривают это заболевание как вариант саркоидоза.
Патофизиология гранулем печени
Гранулема – это ограниченное скопление воспалительных клеток, эпителиоидных клеток и гигантских многоядерных клеток. Могут выявляться казеозный некроз или ткани инородных тел (например, яйца шистосом). В большинстве случаев гранулемы развиваются в паренхиме печени, но при первичном билиарном холангите они могут возникать в печеночных триадах.
Патогенез образования гранулемы не изучен до конца. Гранулемы могут развиваться в ответ на плохо растворимые экзогенные или эндогенные раздражители. Задействованы также и иммунные механизмы.
Гранулемы печени в редких случаях влияют на гепатоцеллюлярные функции. Только гранулемы, которые развиваются в рамках общей воспалительной реакции, вовлекающей печень (например, лекарственные реакции, инфекционный мононуклеоз), могут приводить к нарушению функции печени. Иногда воспаление вызывает прогрессирующий фиброз печени и портальную гипертензию, что типично для шистосомоза и в редких случаях – для распространенного саркоидоза.
Симптомы и признаки гранулем печени
Гранулемы сами по себе бессимптомны; даже массивная инфильтрация обычно вызывает только умеренную гепатомегалию и иногда незначительную желтуху. Если появляются симптомы, то они обусловлены основным заболеванием (например, системные проявления при инфекциях, гепатоспленомегалия при шистосомозе).
Диагностика гранулем печени
Печеночные тесты
Визуализация
Биопсия
Заподозрить гранулемы печени следует у пациентов:
с заболеваниями, которые обычно вызывают развитие гранулем
Неясные образования печени, обнаруженные на УЗИ или КТ и МРИ
Патологии обнаруживаются в результате исследований визуализации, проводимых с целью поиска причины бессимптомного повышения уровней сывороточных трансаминаз и частично щелочной фосфатазы
При подозрении на гранулемы печени необходимо исследовать печеночные пробы, но следует помнить, что их результаты неспецифичны и имеют низкую диагностическую ценность. Щелочная фосфатаза (и гамма-глутамилтрансфераза) чаще повышена незначительно, но в редких случаях отмечается существенное ее повышение. Могут наблюдаться отклонения в результатах и других методов, отражающих повреждение печени (например, вследствие лекарственной реакции). Методы визуализации, такие как УЗИ, КТ или МРТ, обычно представляют малую диагностическую ценность; они могут показать кальцификацию (при длительном течении гранулематоза) или дефекты наполнения, особенно со сливающимися очагами. При саркоидозе гранулемы выглядят участками пониженной плотности при визуализации методом поперечных срезов и поэтому могут быть ошибочно диагностированы как метастазы печени.
Диагноз основывается на данных биопсии печени. Однако проведение биопсии обычно показано в рамках диагностики излечимых заболеваний (таких как инфекции) или для исключения негранулематозных заболеваний (хронический вирусный гепатит). Иногда биопсия показывает специфический процесс (например, яйца шистосом, казеозный некроз при туберкулезе, микоз). Необходимо также проведение и других методов (например, посев, кожные пробы, лабораторные тесты, УЗИ, КТ или МРТ, образцы других тканей).
У больных с общими симптомами инфекции (например, лихорадка неясной этиологии) для повышения диагностической чувствительности биопсии предпринимаются специфические меры, такие как бактериологическое исследование биоптатов, применение специальной окраски для выявления кислотоустойчивых бацилл, грибков и других микроорганизмов. Часто причину выявить не удается.
Лечение гранулем печени
Лечение причины заболевания
Лечение ориентировано на устранение первичного заболевания. Если причина неизвестна, то лечение откладывается. В этом случае рекомендовано динамическое исследование печеночных тестов. При наличии симптомов туберкулеза (например, длительная лихорадка) и при ухудшении самочувствия обоснованно проведение эмпирической противотуберкулезной терапии.
Кортикостероиды способны устранить биохимические нарушения печени и системные проявления саркоидоза, такие как потеря веса и внепеченочные поражения, однако они не предотвращают фиброз печени. Таким образом, кортикостероиды обычно рекомендуются только пациентам с системными проявлениями саркоидоза и только в том случае, если с уверенностью можно исключить туберкулез и другие инфекции.
Прогноз при гранулемах печени
Гранулемы печени, вызванные приемом лекарств или в исходе инфекций, подвергаются полному обратному развитию после лечения. Саркоидные гранулемы могут исчезать спонтанно или существовать в течение многих лет, обычно не вызывая клинически значимого заболевания печени. Редко развиваются прогрессирующий фиброз и портальная гипертензия (саркоидный цирроз).
Для шистосомоза типично развитие прогрессирующего портального фиброза, при этом функция печени обычно не нарушена. Заболевание может манифестировать значительной спленомегалией и кровотечением из варикозно-расширенных вен.
Основные положения
К развитию гранулем могут приводить многие лекарственные препараты и системные заболевания; редко гранулемы развиваются на фоне самостоятельного заболевания печени.
Самые частые инфекционные причины гранулем – туберкулез и шистосомоз, неинфекционные – саркоидоз.
Симтомы и осложнения главным образом обусловлены основным заболеванием.
Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.