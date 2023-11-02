Фармакотерапия для лечения ожирения должна рассматриваться для людей с ИМТ > 27 кг/м² и сопутствующими заболеваниями, или 30 кг/м² без сопутствующих заболеваний (4). Перед назначением лекарственных препаратов врачи должны определить сопутствующие заболевания, на которые может повлиять прием лекарств (например, диабет, судорожные расстройства, расстройство, вызванное употреблением опиоидов), и сопутствующие препараты, которые могут способствовать увеличению веса.

Большинство препаратов против ожирения относятся к одному из следующих классов:

Стимуляторы ЦНС или анорексанты (например, фентермин, лоркасерин)

Антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата дофамина или антагонисты опиоидов (например, бупропион, налтрексон)

Желудочно-кишечные агенты (например, орлистат, агонисты глюкагоноподобного пептида 1 [ГПП-1])

Другие препараты (например, топирамат, метформин, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа [иНГКТ-2])

Степень потери веса, влияние на сопутствующие заболевания и характеристики побочных эффектов значительно различаются между препаратами.

Пациенты должны быть предупреждены о том, что прекращение приема долгосрочных препаратов против ожирения может привести к восстановлению веса.

К специфическим препаратам относятся:

Орлистат

Фентермин

Фентермин/топирамат

Лоркасерин

Налтрексон/бупропион

Лираглутид

Семаглутид

Tirzepatide

Орлистат подавляет панкреатическую липазу, снижающую кишечную абсорбцию жиров и улучшающую показатели глюкозы и липидов в крови. Поскольку орлистат не всасывается, системное воздействие наблюдается редко. Вздутие, жидкий стул и диарея общее явление, но, как правило, они проходят в течение 2-го года лечения. Его следует принимать 3 раза в день во время еды, содержащей жир. Как минимум за 2 часа до или после приема орлистата следует принимать витаминную добавку. Противопоказания – нарушение всасывания и холестаз; синдром раздраженного кишечника и другие расстройства желудочно-кишечного тракта могут сделать применение орлистата трудновыполнимым. Орлистат является безрецептурным препаратом.

Фентермин является средством центрального действия для подавления аппетита и предназначен для кратковременного применения (≤ 3 месяцев). В число наиболее частых побочных эффектов входят повышение артериального давления и пульса, бессонница, чувство тревожности и запоры. Фентермин не должен использоваться пациентами с ранее существовавшими сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо контролируемой гипертонией, гипертиреозом, или с расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ в анамнезе. Дозировка с применением препарата 2 раза в день способствует лучшему контролю аппетита в течение всего дня.

Сочетание фентермина и топирамата (используется для лечения судорожных расстройств и мигрени) одобрено для долгосрочного использования. Данное сочетание препаратов в течение 2-х лет приводит к потере веса. Поскольку врожденные дефекты являются риском, такое сочетание препаратов должно быть предписано женщинам репродуктивного возраста только в случае, если они используют средства контрацепции и ежемесячно проходят тест на беременность. Прочими потенциальными побочными эффектами являются проблемы со сном, когнитивные нарушения и учащение пульса. Долгосрочные воздействия на сердечно-сосудистую систему неизвестны, постмаркетинговые исследования продолжаются (5).

Лоркасерин (не доступен в США) подавляет аппетит путем селективного агонизма серотонина 2C (5-HT2C) рецепторов головного мозга. В отличие от серотонинергических препаратов, которые ранее использовались для снижения веса, лоркасерин селективно нацелен на 5-HT2С рецепторы в гипоталамусе, активация которых приводит к гипофагии; препарат не стимулирует 5-HT2В рецепторы на клапанах сердца. В клинических исследованиях не наблюдалось достоверного увеличения частоты клапанных патологий у пациентов, принимавших лоркасерин, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Наиболее распространенные побочные эффекты у не имеющих диабет пациентов: головная боль, тошнота, головокружение, утомляемость, сухость во рту, запоры; эти эффекты, как правило, самокупируемые. Лоркасерин не следует принимать с серотонинергическими препаратами, такими, как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), ингибиторами обратного захвата серотонина-норадреналина (СИОЗСиН) или ингибиторами моноаминоксидазы (ИМАО), поскольку при этом повышается риск развития серотонинового синдрома. Лоркасерин был изъят из рынка США после того, как в постмаркетинговом исследовании был выявлен повышенный риск развития рака (6).

Налтрексон/бупропион пролонгированного действия могут быть использованы в качестве дополнения в терапии для снижения веса. Налтрексон (используется при синдроме отмены алкоголя) является антагонистом опиоидных рецепторов и, как полагают, может блокировать отрицательную обратную связь в участках мозга, отвечающих за насыщение. Бупропион (используется для лечения депрессии и назначается при синдроме отмены курения) может вызвать гипофагию адренергической и дофаминергической активностью в гипоталамусе. К наиболее распространенным побочным эффектам бупропиона относятся тошнота, рвота, головная боль и легкое повышение систолического и диастолического артериального давления. Противопоказаниями к бупропиону являются неконтролируемая гипертония и судороги в анамнезе или риск их развития, поскольку бупропион снижает порог судорожной активности.

Лираглутид является агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), первоначально используемого при лечении сахарного диабета 2 типа (7). Он стимулирует высвобождение инсулина из поджелудочной железы, способствуя повышению гликемического контроля, лираглутид также стимулирует чувство насыщения и уменьшает потребление пищи. Лираглутид вводится ежедневно, доза титруется в течение курса приема 5 недель. Побочные эффекты включают в себя тошноту и рвоту; прием лираглутида имеет противопоказания для острого панкреатита и при риске развития опухоли С-клеток щитовидной железы.

Семаглутид является агонистом рецептора GLP-1, одобренным для лечения диабета 2 типа. Семаглутид усиливает опосредованное глюкозой высвобождение инсулина, снижает аппетит и потребление энергии посредством воздействия на центры аппетита в гипоталамусе. Прием семаглутида в дозировке 2,4 мг подкожно через 68 недель привел к средней потере веса тела на 14,9% против 2,4% у пациентов, получавших плацебо (8). Притом у получавших семаглутид пациентов отмечались значительные улучшения по кардиоваскулярным факторам риска, также как и улучшения физического состояния по оценкам самих пациентов. Как и у лираглутида, наиболее распространенными побочными эффектами семаглутида являются тошнота и диарея, которые, как правило, преходящие и легкой или средней степени тяжести. Особые предостережения при использовании семаглутида включают опухоли щитовидной железы и панкреатит.

Тирзепатид является новым желудочным ингибиторным полипептидом (ГИП) и агонистом ГПП-1, используемым для лечения сахарного диабета 2 типа. В фазе 3 исследования его прием привел к существенному и устойчивому снижению массы тела у пациентов без диабета. Также наблюдалось улучшение при кардиометаболической болезни. Он может вызвать панкреатит, гипогликемию и С-клеточные опухоли щитовидной железы и противопоказан пациентам с синдромом множественной эндокринной неоплазии 2 типа (9).

Все агонисты ГПП-1 связаны с побочными эффектами, такими как тошнота, рвота и задержка опорожнения желудка, что может увеличить риск аспирации. Рабочая группа предоперационной подготовки натощак Американского общества анестезиологов рекомендует прием агонистов ГПП-1 в ежедневной дозировке в день операции и в еженедельной дозировке в течение 1 недели до операции (10).

Исследования показали, что препараты против ожирения могут быть безопасными и эффективными для снижения веса после бариатрической операции, если вес набирается вновь. Исследование использования препаратов против ожирения (например, агонистов рецепторов ГПП-1) в качестве промежуточного звена между терапией и метаболической и бариатрической хирургией продолжается (11).

Некоторые лекарственные средства, такие как метформин, топирамат и универсальные комбинации налтрексона/бупропиона и фентермина/топирамата, использовались для лечения ожирения не по назначению.

Прием препаратов против ожирения следует прекратить или заменить, если у пациентов не зафиксирована потеря веса после 12 недель лечения.

Прием большинства безрецептурных препаратов для снижения веса не рекомендуется, поскольку они не продемонстрировали свою эффективность. Примерами таких препаратов для лечения являются гарциния камбоджийская, L-карнитин, хитозан, пектин, экстракт виноградных косточек, конский каштан, пиколинат хрома, фукус пузырчатый и концентрат листьев гинкго билоба. Некоторые из них (например, кофеин, эфедрин, гуарана, фенилпропаноламин) оказывают нежелательные эффекты, превышающие их пользу. Также некоторые из этих препаратов являются поддельными или содержат вредные вещества, запрещенные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (например, такие растения, как эфедра и горький апельсин, вещество сибутрамин).