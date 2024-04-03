Úlceras e inflamação nos lábios

Queilite (inflamação labial)

A queilite é inflamação aguda ou crônica dos lábios. Pode ser causada por infecção, exposição ao sol, medicamentos ou substâncias irritantes, alergia ou doença subjacente. A inflamação acomete principalmente o vermelhão labial e a borda do vermelhão. Edema, com enantema e dor; outras alterações podem ser rachaduras, fissuras, erosões, crostas e descamação.

A queilite angular (estomatite angular) é a forma mais comum; inflamação, crostas, fissuras dolorosas, muitas vezes com maceração nos cantos da boca. As causas típicas são

Desgaste excessivo dos dentes ou próteses dentárias que não separam adequadamente as mandíbulas, criando pregas cutâneas nos cantos da boca nas quais há acúmulo de saliva

Candida spp (ou algumas vezes Staphylococcus aureus )

Deficiência de ferro, deficiência do complexo de vitamina B (sobretudo riboflavina e cobalamina)

Queilite angular Imagem © Springer Science+Business Media

O tratamento da queilite angular pode ser feito pela substituição das próteses dentárias ou a restauração do tamanho adequado dos dentes com próteses parciais, coroas ou implantes, o que ajuda a reduzir as dobras nos cantos da boca e com o uso de antifúngicos (p. ex., creme de clotrimazol) e antibióticos (p. ex., pomada de mupirocina), ou suplementação de ferro ou vitamina B, conforme necessário.

Outras causas da queilite são

Atrofia actínica: dano solar que causa atrofia e adelgaçamento da mucosa com erosões; predispõe a neoplasias

Queilite eczematosa: lábios enantematosos e ressecados (algumas vezes denominados lábios rachados) geralmente causados por contato com substâncias irritantes ou, algumas vezes, por alergênios ou como parte da dermatite atópica

Tipos raros de queilite são a queilite glandular, a queilite granulomatosa e a queilite plasmocitária. Crianças com a doença de Kawasaki podem apresentar lábios enantematosos, ressecados, edematosos e rachados, junto com língua de morango.

Em geral, o diagnóstico é feito pela anamense e exame clínico. A queilite actínica com sinais de progressão (induração, ulceração e/ou espessamento) deve ser biopsiada para descartar carcinoma.

O tratamento é feito com vaselina ou outros emolientes, bem como pela eliminação ou pelo tratamento das causas específicas. Na queilite actínica não maligna grave, pode-se considerar vermelhectomia (raspagem labial) ou ablação a laser com CO2. Pode-se minimizar o dano solar por meio da utilização de vestimentas protetoras como chapéus de aba larga e protetor labial contendo filtro solar tópico.