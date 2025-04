Exames médicos comuns

É usado um tubo de visualização (endoscópio) para observar diretamente o interior dos órgãos ou das cavidades do corpo. Mais frequentemente, é usado um endoscópio flexível, mas, em alguns casos, um endoscópio rígido é mais útil. A ponta do endoscópio está normalmente equipada com uma luz e uma câmera, para que o examinador visualize as imagens em um monitor de televisão em vez de olhar diretamente através do endoscópio. As ferramentas são geralmente passadas através de um canal no endoscópio. É usado um tipo de ferramenta para cortar e remover as amostras de tecido.

A endoscopia consiste geralmente em passar o tubo de visualização através de um orifício do corpo existente, tal como os seguintes:

Nariz: para examinar a caixa de voz (laringoscopia) ou os pulmões (broncoscopia).

Boca: para examinar o esôfago (esofagoscopia), estômago (gastroscopia) e o intestino delgado (endoscopia gastrointestinal alta).

Ânus: para examinar o intestino grosso, o reto e o ânus (colonoscopia)

Uretra: para examinar a bexiga (cistoscopia)

Vagina: para examinar o útero (histeroscopia)

Contudo, por vezes é necessário criar uma abertura no corpo. É feito um pequeno corte (incisão) através da pele e das camadas de tecido por baixo da pele, para que o endoscópio possa ser passado através de uma cavidade do corpo. Essas incisões são usadas para visualizar o interior do seguinte: