Caso determinadas regiões do abdômen estejam sendo examinadas durante uma ultrassonografia, é possível que seja pedido à pessoa que não coma ou beba por várias horas antes do exame. O acúmulo de gás normal no intestino devido ao consumo de alimentos ou bebidas pode dificultar a obtenção de imagens ultrassonográficas. Em outros casos, tal como em uma ultrassonografia do aparelho reprodutor feminino, talvez seja pedido à mulher que beba uma grande quantidade de líquido para encher a bexiga.

Normalmente, o técnico aplica um gel espesso sobre a pele da área a ser examinada para garantir boa transmissão do som. Um transdutor portátil é colocado sobre a pele e movido sobre a área a ser avaliada.

Para avaliar algumas partes do corpo, o técnico insere o transdutor no corpo, como, por exemplo, na vagina para ter uma imagem melhor do útero e dos ovários, ou no ânus, para ter uma imagem da glândula próstata.

Às vezes, o profissional técnico conecta o transdutor a um tubo de visualização, denominado endoscópio, que é então inserido no corpo. Esse procedimento é denominado ultrassonografia endoscópica. O endoscópio pode ser inserido pela garganta para visualizar o coração (ecocardiograma transesofágico) ou através do estômago para visualizar o fígado e outros órgãos próximos.

A maioria das pessoas pode retomar suas atividades normais imediatamente após o exame.