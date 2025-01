Consultas de saúde preventivas para adolescentes

Um exame do nível de colesterol no sangue deve ser feito em todas as crianças entre 9 e 11 anos de idade e, novamente, entre 17 e 21 anos de idade. Pode ser recomendado fazer exames com maior frequência no caso de crianças pequenas e adolescentes com obesidade ou com histórico familiar de colesterol alto ou doença cardíaca.

Adolescentes são triados para fatores de risco de tuberculose (TB) com um questionário em todas as consultas preventivas. Os fatores de risco incluem exposição à tuberculose, se tiver nascido ou viajado para regiões do mundo onde a tuberculose é comum (outros países que não Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia e países da Europa Ocidental e do Norte da Europa), ter um membro da família que tenha tuberculose e ter pais ou contatos próximos que tenham imigrado recentemente de uma região onde a tuberculose seja comum ou que estiveram recentemente na cadeia. Testes de triagem para tuberculose são normalmente feitos em bebês com fatores de risco.

Quando os adolescentes se tornam sexualmente ativos, os médicos podem proceder com triagem para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) comuns, como gonorreia e clamídia todos os anos. A triagem é feita usando amostras de urina ou amostras coletadas do reto, uretra, colo do útero ou garganta.

Os médicos podem triar um adolescente para infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), pelo menos, uma vez entre os 15 e 18 anos de idade. A triagem para HIV deve ser realizada todos os anos em adolescentes sexualmente ativos, que têm outra IST ou que usam ou usaram drogas injetáveis. A triagem é feita com uma amostra de sangue.

Os médicos geralmente começam a fazer exames preventivos em mulheres para câncer de colo do útero aos 21 anos de idade. A triagem é feita com amostras de células coletadas do colo do útero (teste de Papanicolau).

Todas as pessoas devem passar por triagem rotineira para infecção pelo vírus da hepatite C (VHC), pelo menos, uma vez entre 18 anos e 79 anos de idade. As pessoas correndo risco aumentado de infecção pelo VHC, incluindo aquelas que usaram ou usam drogas injetáveis, devem ser testados para infecção pelo VHC e reavaliados a cada ano. A triagem é feita com uma amostra de sangue.

A maior parte de uma consulta de saúde de rotina abrange uma entrevista e orientação de natureza psicossocial. A entrevista de triagem consiste em perguntas sobre o ambiente domiciliar, conquistas e metas acadêmicas, atividades e hobbies, participação em atividades arriscadas, saúde mental e saúde emocional. A orientação em geral gira em torno do desenvolvimento psicossocial e físico, estilos de vida saudáveis e prevenção contra lesões.