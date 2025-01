Enterocolite necrosante (ECN)

Interrupção da alimentação

Nutrição, líquidos e antibióticos administrados pela veia

Às vezes, cirurgia

Recém-nascidos com enterocolite necrosante permanecem no hospital e são tratados na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).

A alimentação é imediatamente interrompida em recém-nascidos com enterocolite necrotizante. Um tubo de sucção é inserido no estômago do recém-nascido para remover o conteúdo estomacal, o que diminui a pressão e ajuda a evitar os vômitos. Nutrição e líquidos são administrados pela veia para manter a hidratação e a nutrição e permitir a cura do intestino. São administrados antibióticos por via intravenosa para tratar a infecção.

Mais de 75% dos recém-nascidos com enterocolite necrosante não precisam de cirurgia. Contudo, será necessário cirurgia, se houver perfuração intestinal ou caso uma parte do intestino seja gravemente afetada. A cirurgia envolve a remoção da parte do intestino que não está recebendo sangue suficiente. As extremidades do intestino saudável são trazidas à superfície da pele para criar uma abertura temporária que permite a drenagem do intestino (ostomia). Mais tarde, quando o bebê recuperar a saúde, as extremidades do intestino são reunidas e o intestino é colocado de volta na cavidade abdominal.

O médico pode colocar drenos peritoneais na cavidade abdominal de bebês extremamente pequenos (pesando cerca de uma libra ou menos, ou menos de 600 gramas) ou de bebês gravemente doentes que possivelmente não conseguirão sobreviver a uma cirurgia mais complexa. Os drenos peritoneais permitem que o material infectado no abdômen seja drenado para fora do corpo, o que pode diminuir os sintomas. O procedimento ajuda a estabilizar esses bebês de maneira que uma operação possa ser realizada mais tarde, quando eles se encontrarem em condição menos crítica. Em alguns casos, os bebês se recuperam sem necessidade de cirurgia adicional.