Jaime Belkind-Gerson, MD, MSc
Afiliações
Associate Professor of Pediatrics
University of Colorado
Director of Neurogastroenterology
Children's Hospital Colorado
Capítulos e comentários do manual
Capítulos
Defeitos congênitos do aparelho digestivo
Distúrbios gastrointestinais em crianças
Problemas do trato gastrointestinal (GI) e do fígado em recém-nascidos