Colestase no recém-nascido

Os bebês com atresia biliar são tratados com um procedimento cirúrgico denominado portoenterostomia (procedimento de Kasai). Idealmente, este procedimento deve ser realizado nos primeiros um a dois meses de vida. Durante esse procedimento, uma parte do intestino delgado é presa a uma área do fígado para que a bile possa drenar para dentro do intestino delgado. Mesmo com esse procedimento e cuidados ideais, a maioria dos bebês acaba necessitando de um transplante de fígado.

Alguns distúrbios metabólicos, como galactosemia, podem ser tratados. Galactosemia é tratada excluindo leite e derivados do leite (que contêm o açúcar galactose) da dieta do bebê. Normalmente, os bebês são alimentados com uma fórmula infantil à base de soja.

Os bebês com doença hepática gestacional aloimune podem ser tratados com imunoglobulina (anticorpos obtidos do sangue de pessoas com um sistema imunológico normal) administrada pela veia ou ao coletar uma grande quantidade de sangue do bebê e repor esse sangue com uma transfusão (exsanguineotransfusão).