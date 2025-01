A hérnia diafragmática é um defeito congênito no qual um orifício ou enfraquecimento no diafragma permite que alguns órgãos abdominais penetrem no tórax.

Uma hérnia diafragmática causa dificuldade respiratória grave.

O diagnóstico toma por base o resultado de uma ultrassonografia ou de uma radiografia pré-natais.

O bebê recebe oxigênio e uma cirurgia é realizada para fechar o defeito.

O diafragma é a bainha muscular que separa os órgãos do tórax dos órgãos do abdômen.

A maioria (85%) das hérnias diafragmáticas ocorre do lado esquerdo do corpo. Tanto o estômago como alças intestinais, e até mesmo o fígado e o baço, podem se projetar através da hérnia. Quando a hérnia é grande, o pulmão do lado afetado não costuma se desenvolver totalmente, mas o pulmão do lado oposto também pode ser afetado. Aproximadamente metade das crianças com hérnia diafragmática também têm defeitos cardíacos, defeitos renais ou distúrbios cromossômicos.

Depois do parto, quando o recém-nascido chora e respira, as alças intestinais enchem-se rapidamente de ar. Essa estrutura, que aumenta de tamanho rapidamente exerce pressão sobre o coração, comprime o outro pulmão e provoca grave dificuldade respiratória, frequentemente logo após o nascimento. Além disso, se o pulmão tiver sido comprimido muito antes do nascimento, os vasos sanguíneos nos pulmões tornam-se estreitados, causando pressão arterial elevada nas artérias pulmonares (hipertensão pulmonar persistente). A pressão arterial elevada não permite um fluxo suficiente de sangue através dos pulmões e limita a quantidade de oxigênio na corrente sanguínea. A hipertensão pulmonar persistente é a principal causa de morte em bebês que nascem com hérnia diafragmática.

(Consulte também Considerações gerais sobre defeitos congênitos do aparelho digestivo.)

Diagnóstico de hérnia diafragmática Antes do nascimento, ultrassonografia pré-natal

Após o nascimento, uma radiografia do tórax Em alguns casos, o defeito pode ser detectado antes do nascimento por meio de uma ultrassonografia pré-natal. O diagnóstico de hérnia diafragmática antes do nascimento permite que o médico indique o parto em uma unidade de alto risco e que a equipe se prepare para o tratamento do defeito. Após o nascimento, uma radiografia do tórax em geral mostra o defeito. Hérnia diafragmática Ocultar detalhes Esta radiografia de um recém-nascido mostra que os intestinos (curvaturas brancas) estão saindo pelo lado esquerdo do tórax (setas). DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/SCIENCE PHOTO LIBRARY