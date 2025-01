Defeitos da parede abdominal (onfalocele e gastrosquise)

Cirurgia

Após o nascimento do bebê, o intestino exposto é coberto com um curativo estéril para mantê-lo úmido e protegido e o bebê recebe hidratação e antibióticos pela veia. Uma sonda comprida e fina é introduzida pelo nariz até chegar ao estômago ou ao intestino (tubo nasogástrico) para drenar o fluido digestivo que se coleta no estômago.

É necessário realizar cirurgia para reinserir o intestino no abdômen e fechar a abertura. Se possível, a cirurgia para reparar o defeito é realizada pouco após o nascimento. Contudo, a pele da parede abdominal precisa frequentemente ser esticada por alguns dias antes da cirurgia para que haja tecido suficiente para cobrir a abertura. Se o defeito for grande, os médicos podem precisar criar enxertos de pele para fechar a abertura. Se um segmento grande de intestino estiver se projetando, ele será coberto por uma prótese protetora (chamada silo) e, gradualmente, reinserido no abdômen no decorrer de vários dias ou semanas. Quando todo o intestino tiver retornado para o interior do abdômen, a abertura será fechada cirurgicamente.