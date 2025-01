Considerações gerais sobre defeitos congênitos

Antes do nascimento, os médicos avaliam se uma mulher corre risco elevado de ter um bebê com um defeito congênito (Exames diagnósticos pré-natais). A chance é maior para mulheres com os seguintes fatores de risco:

Idade avançada

Tiver tido abortos espontâneos ou natimortos frequentes

Tiver tido outros filhos com anomalias cromossômicas ou defeitos congênitos ou que morreram na infância por causa desconhecida

Essas mulheres podem precisar ser submetidas a monitoramento e exames específicos para descobrir se o bebê está se desenvolvendo normalmente.

Cada vez mais são diagnosticados defeitos congênitos antes de o bebê nascer.

Uma ultrassonografia do feto costuma ser feita durante a gestação. Quando houver indicação, uma ressonância magnética (RM) também pode ser realizada. Esses exames de imagem com frequência conseguem detectar defeitos congênitos específicos.

Às vezes, exames de sangue também podem ajudar. Uma concentração elevada de alfa-fetoproteína no sangue da mãe, por exemplo, pode indicar um defeito no cérebro ou na medula espinhal ou em determinados outros órgãos (consulte Análises do segundo trimestre). Mais recentemente, os médicos têm realizado um exame denominado análise do DNA fetal sem célula. Nesse exame, uma amostra do sangue da mãe é analisada para determinar se o feto dentro dela tem determinadas doenças genéticas. Esse exame se baseia no fato de que o sangue da mãe contém uma quantidade muito pequena de DNA (material genético) do feto. Esse exame é chamado triagem pré-natal não invasiva (NIPS). A NIPS pode ser usada para detectar um aumento do risco de trissomia 21 (síndrome de Down), trissomia 13 ou trissomia 18 e algumas outras anormalidades cromossômicas. Os médicos costumam realizar exames mais detalhados, caso seja detectado um aumento no risco de apresentar uma anomalia genética.

Amniocentese (remoção de líquido que envolve o feto) ou amostragem de vilosidades coriônicas (remoção de tecido do saco que envolve o feto em desenvolvimento) pode ajudar a confirmar uma suspeita de diagnóstico. Exames genéticos podem ser realizados nas amostras coletadas durante esses procedimentos.