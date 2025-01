Considerações gerais sobre o abuso e negligência infantil

Hematomas, queimaduras, equimoses, marcas de mordida ou arranhões são alguns sinais comuns de abuso físico. Essas marcas podem ter a forma do objeto utilizado para infligi-las, como um cinto ou um cabo elétrico. A pele da criança pode mostrar a marca da palma da mão ou da ponta dos dedos causadas por tapas ou quando a criança é agarrada e chacoalhada. Queimaduras por cigarros ou escaldões são visíveis nos braços ou pernas ou em outras partes do corpo. As crianças que foram amordaçadas podem ter uma pele mais espessa ou cicatrizes nos cantos da boca. Pode haver partes da cabeça sem cabelo ou o couro cabeludo pode estar inchado nas crianças que sofreram puxões de cabelo. Pode haver lesões graves não visíveis na boca, nos olhos, no cérebro ou em outros órgãos internos.

Contudo, frequentemente os sinais de abuso físico são sutis. Por exemplo, pode aparecer uma pequena contusão ou pontos vermelho-arroxeados no rosto, pescoço ou ambos. As crianças podem ter sinais de lesões antigas, como fraturas que já começaram a cicatrizar. Às vezes, as lesões resultam em desfiguração.

Bebês que foram intencionalmente colocados em água quente (por exemplo, em uma banheira) podem apresentar escaldões. Essas queimaduras podem estar localizadas nas nádegas e podem ter a forma de uma rosquinha. As queimaduras não são visíveis na pele que não entrou em contato com a água ou que foi pressionada contra o chão mais frio da banheira. Os salpicos de água quente podem provocar queimaduras em outras partes do corpo.

Os bebês podem apresentar lesão cerebral resultante do que é modernamente denominado traumatismo craniano por abuso (TCA). O TCA é causado quando a criança bebê é sacudida violentamente e/ou ao bater a cabeça da criança contra um objeto sólido. O traumatismo craniano por abuso substituiu o termo “síndrome do bebê sacudido”, porque o ato pode incluir mais do que apenas sacudir o bebê. Os bebês com TCA podem estar choramingando ou apresentar vômitos, ou podem não ter sinais visíveis de lesão, parecendo porém estar dormindo profundamente. Essa sonolência se deve a danos cerebrais e edema cerebral, que podem resultar de hemorragia entre o cérebro e o crânio (hemorragia subdural). Os bebês também podem apresentar sangramento na retina (hemorragia retiniana), na parte posterior do olho. Costelas e outros ossos podem estar quebrados.

Crianças que sofreram abuso durante muito tempo podem parecer amedrontadas e irritáveis. Elas, com frequência, dormem mal. Elas podem se sentir deprimidas ou ansiosas e ter sintomas de estresse pós-traumático. São muito mais propensas a agir de forma violenta ou suicida.