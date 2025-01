Os cuidados preventivos de saúde da mulher incluem comparecer a uma consulta médica todo ano ou a cada poucos anos para fazer um exame ginecológico e exames preventivos. Embora essas consultas costumem ser chamadas de consultas de “saúde da mulher”, os cuidados ginecológicos preventivos também podem ser relevantes para pessoas que são de gênero diverso.

Para receber cuidados ginecológicos, a mulher deve escolher um médico com quem possa discutir confortavelmente temas delicados, tais como preocupações sexuais, métodos contraceptivos, gravidez e menopausa. O clínico pode ser um ginecologista, um clínico geral, uma parteira, um enfermeiro ou assistente médico. A avaliação ginecológica de crianças e meninas adolescentes, se necessário, geralmente pode ser feita pelo pediatra da criança.

As recomendações em relação à frequência de consultas de saúde da mulher ou de cuidados primários variam. O Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) recomenda que mulheres sexualmente ativas ou com mais de 18 anos de idade realizem uma consulta de saúde da mulher todo ano. O ACOG recomenda que essas consultas incluam exames de rotina, avaliação, aconselhamento e imunizações com base na idade e nos fatores de risco.

Durante uma consulta de saúde da mulher, o médico faz perguntas (a anamnese) e faz um exame físico que geralmente inclui um exame pélvico. Vacinações, incluindo a vacina contra o papilomavírus humano podem ser oferecidas.

Os cuidados de saúde geral durante uma consulta de saúde da mulher podem incluir aconselhamento sobre a saúde em geral, dieta e atividade física e a realização de exames preventivos de rotina quanto à presença de:

Além disso, durante uma consulta de saúde da mulher, é possível que a paciente seja avaliada ou aconselhada sobre:

A necessidade de realizar um exame pélvico deve ser uma decisão compartilhada entre a mulher e seu médico. Exames pélvicos podem ser recomendados se uma mulher tiver sintomas de um distúrbio ginecológico, como parte de exames preventivos de rotina, ou se uma mulher expressar preferência pelo exame depois de discutir os riscos e benefícios com o médico. A mulher não precisa fazer um exame pélvico antes de usar contracepção, exceto no caso de um dispositivo intrauterino.

Assim como no exame pélvico, a decisão de realizar um exame da mama deve ser compartilhada entre a mulher e o médico. Exames de mama podem ser recomendados se a mulher tiver sintomas de um distúrbio de mama, como parte de exames preventivos de rotina ou se a mulher expressar preferência pelo exame. Com a mulher sentada, o médico inspeciona os seios procurando por irregularidades, ondulações, pele apertada, nódulos e secreção. A mulher então se senta ou se deita, com os braços acima de sua cabeça, enquanto o médico sente (apalpa) cada mama com a mão espalmada e examina cada axila procurando por linfonodos aumentados, nódulos e anomalias.

Além de um exame de mama ou pélvico, uma consulta de saúde da mulher pode incluir um exame físico geral. É possível que o médico apalpe o pescoço e a glândula tireoide para verificar se há nódulos e anomalias. O aumento ou hiperatividade da glândula tireoide (hipertireoidismo) pode causar alterações menstruais. O médico verifica se há outros problemas hormonais ao examinar a pele quanto à presença de sinais de acne, padrões anômalos de pelos no corpo ou no couro cabeludo (hirsutismo), manchas e nódulos.

É possível que o médico faça um exame abdominal e use um estetoscópio para escutar a atividade intestinal e para verificar se existem ruídos anômalos gerados pela passagem do sangue através de vasos sanguíneos estreitos. O médico possivelmente usa os dedos para fazer movimentos de percussão em algumas regiões do abdômen. O médico apalpa delicadamente todo o abdômen para verificar se há massas anômalas (por exemplo, uma hérnia umbilical ou tumor) ou órgãos aumentados, sobretudo o fígado e o baço. Embora a mulher talvez sinta algum desconforto quando o médico pressiona profundamente, o exame não deve ser doloroso.

O médico também pode verificar a virilha quanto à presença de linfonodos aumentados ou hérnia.

A consulta ginecológica é um momento conveniente para fazer as perguntas ao médico sobre a função e anatomia reprodutora e sexual, incluindo práticas de sexo seguro, como o uso de preservativos para minimizar os riscos de infecções sexualmente transmissíveis.