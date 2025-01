David Geffen School of Medicine at UCLA

A síndrome serotoninérgica é uma reação a medicamento potencialmente fatal que tende a provocar temperatura corporal alta, espasmos musculares e ansiedade ou delírio.

A serotonina é uma substância química que transmite impulsos entre células nervosas. A síndrome serotoninérgica resulta da maior estimulação de receptores de serotonina do cérebro, geralmente por medicamentos. A síndrome serotoninérgica pode resultar do uso terapêutico de medicamentos, da superdosagem de certos medicamentos ou, mais comumente, de interações medicamentosas imprevistas quando dois medicamentos que estimulam os receptores de serotonina são tomados ao mesmo tempo. A síndrome serotoninérgica pode ocorrer em todas as faixas etárias. (Consulte também Considerações gerais sobre distúrbios causados pelo calor.)

Tabela Alguns medicamentos que podem causar síndrome serotoninérgica Tabela

Sintomas da síndrome serotoninérgica Os sintomas da síndrome serotoninérgica começam geralmente dentro de 24 horas da ingestão de um medicamento que afeta os receptores de serotonina. A gravidade dos sintomas pode variar amplamente. As pessoas podem ter ansiedade, agitação e inquietação, sobressaltos, bem como delírio com confusão. Podem ocorrer tremores ou espasmos musculares, rigidez muscular, frequência cardíaca rápida, hipertensão arterial, temperatura corporal alta, sudorese, calafrios, vômito e diarreia. Os sintomas geralmente cedem em até 24 horas, mas eles podem durar mais, dependendo do tempo necessário para o corpo decompor o medicamento.

Diagnóstico da síndrome serotoninérgica Sintomas típicos que surgem em uma pessoa que está tomando um medicamento conhecido por causar síndrome serotoninérgica O diagnóstico da síndrome serotoninérgica se baseia exclusivamente na avaliação dos sintomas da pessoa pelo médico, nos achados do exame físico (sobretudo do sistema nervoso) e no histórico de consumo de um medicamento que afete os receptores de serotonina. Não há exames para confirmar o diagnóstico, mas podem ser necessários exames de sangue e de urina para excluir outros distúrbios que causam febre alta e sintomas parecidos, e para identificar complicações.