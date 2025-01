Considerações gerais sobre bactérias

Algumas bactérias são naturalmente resistentes a determinados antibióticos.

Outras bactérias desenvolvem resistência a medicamentos porque elas adquirem genes de outras bactérias que se tornaram resistentes ou porque seus genes sofrem mutação. Por exemplo, logo depois que a penicilina foi introduzida em meados da década de 40, algumas bactérias Staphylococcus aureus isoladas adquiriram genes que tornaram a penicilina ineficaz contra elas. As cepas que possuíam esses genes especiais tinham uma vantagem de sobrevida quando a penicilina foi comumente usada para tratar infecções. As cepas de Staphylococcus aureus que não tinham esses genes novos foram mortas pela penicilina, permitindo que o restante das bactérias resistentes à penicilina se reproduzisse e se tornasse mais comum ao longo do tempo.

Os químicos então alteraram a molécula da penicilina criando um medicamento diferente, mas similar, a meticilina, o que mataria as bactérias resistentes à penicilina. Logo após a meticilina ser introduzida, cepas de Staphylococcus aureus desenvolveram genes que as tornaram resistentes à meticilina e aos medicamentos relacionados. Essas cepas são chamadas de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM).

Os genes que codificam a resistência ao medicamento podem ser passados para as gerações seguintes de bactérias ou, às vezes, até mesmo para outras espécies de bactérias.

Quanto mais frequentemente são usados antibióticos, mais provável é o desenvolvimento de bactérias resistentes. Portanto, os especialistas recomendam que os médicos usem antibióticos somente quando necessário e pelo menor tempo possível. Em especial, os médicos devem prescrever antibióticos somente para infecções causadas por bactérias, não para aquelas causadas por vírus, tais como em resfriados ou gripe. Dar antibióticos a pessoas que provavelmente não têm infecção bacteriana, tais como aquelas que apresentam tosse e sintomas de resfriado, não melhora o estado das pessoas, mas ajuda a criar bactérias resistentes. Devido ao consumo generalizado (e abusivo), muitas bactérias são resistentes a certos antibióticos.

As bactérias resistentes podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. Uma vez que as viagens internacionais são tão comuns, as bactérias resistentes podem se disseminar para muitas partes do mundo em um curto tempo. A disseminação dessas bactérias em hospitais é uma preocupação em particular. As bactérias resistentes são comuns em hospitais, porque os antibióticos são necessários com muita frequência e porque os funcionários e visitantes podem transmitir as bactérias se não seguirem rigidamente os procedimentos higiênicos apropriados. Além disso, muitos pacientes hospitalizados possuem um sistema imunológico enfraquecido, tornando-os mais vulneráveis à infecção.

Bactérias resistentes também podem ser transmitidas dos animais para as pessoas. Bactérias resistentes são comuns entre animais de fazenda porque os antibióticos são muitas vezes dados rotineiramente a animais saudáveis para prevenir infecções que podem prejudicar o crescimento ou causar doença. Muitos países proibiram o uso de antibióticos em animais para reduzirem os riscos de: