Infecções por Staphylococcus aureus

As pessoas podem ajudar a prevenir a disseminação dessas bactérias ao lavar sempre bem as mãos com água e sabonete ou aplicando um desinfetante à base de álcool nas mãos.

Alguns médicos recomendam a aplicação do antibiótico mupirocina no interior das narinas para eliminar os estafilococos do nariz. Porém, porque o uso excessivo da mupirocina pode levar à resistência à mupirocina, este antibiótico é usado somente quando as pessoas são propensas a contrair uma infecção. Por exemplo, é dado a pessoas antes de certas operações ou a pessoas que vivem em um domicílio onde há disseminação de infecção cutânea.

Se os portadores de estafilococos precisarem passar por certos tipos de cirurgia, muitas vezes eles serão tratados com um antibiótico antes da cirurgia.

Pessoas com infecção estafilocócica da pele não devem manipular alimentos.

Em alguns estabelecimentos de saúde, as pessoas são rotineiramente triadas quanto à presença de SARM ao darem entrada no estabelecimento. Alguns estabelecimentos fazem somente a triagem de pessoas com risco aumentado de contrair uma infecção por SARM, como as que estão prestes a submeter-se a certas cirurgias. A triagem envolve testar uma amostra retirada do nariz com um cotonete. Se forem detectadas cepas de SARM, as pessoas são isoladas para prevenir a disseminação da bactéria.