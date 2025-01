Infecções pneumocócicas

Muitas vezes os sintomas de pneumonia pneumocócica começam repentinamente. As pessoas têm febre, calafrios, uma sensação geral de mal-estar, falta de ar e tosse. A tosse pode vir acompanhada de expectoração que tem cor de ferrugem.

Geralmente, dores agudas no peito com sensação penetrante ocorrem em um lado. Respiração profunda e tosse pioram as dores. Em cerca de 40% das pessoas, há acúmulo de líquido entre as camadas de tecido que recobrem os pulmões (chamado derrame pleural). O derrame pleural pode contribuir para a dor no peito e dificultar a respiração.

Para identificar sinais de pneumonia, são realizadas radiografias do tórax. Os médicos obtêm uma amostra de expectoração e procedem ao seu exame ao microscópio. Uma amostra da expectoração, pus ou sangue pode ser enviada a um laboratório para fazer a cultura da bactéria. As bactérias pneumocócicas são facilmente identificadas. Elas também são testadas para verificar quais antibióticos são eficazes (um processo chamado teste de suscetibilidade).