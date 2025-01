Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

Uma vez dentro do organismo, o HIV adere a vários tipos de glóbulos brancos do sangue. Os mais importantes são certos linfócitos T auxiliares (células T). Os linfócitos T auxiliares ativam e coordenam outras células do sistema imunológico. Na sua superfície, esses linfócitos têm um receptor chamado CD4, que possibilita ao HIV se anexar a eles. Assim, esses linfócitos auxiliares são designados como CD4+.

O HIV é um retrovírus. Ou seja, ele armazena suas informações genéticas como o ácido ribonucleico (RNA). Uma vez no interior de um linfócito CD4+, o vírus usa uma enzima chamada transcriptase reversa para fabricar uma cópia de seu RNA, mas a cópia é feita como ácido desoxirribonucleico (DNA). Neste ponto, o HIV sofre mutações com facilidade, pois a transcriptase reversa tende a cometer erros durante a conversão do RNA do HIV em DNA. Essas mutações dificultam ainda mais o controle do HIV, pois muitas mutações aumentam a chance de produzir HIV que pode resistir a ataques pelo sistema imunológico da pessoa e/ou por medicamentos antirretrovirais.

A cópia do DNA do HIV é incorporada ao DNA do linfócito infectado. A própria estrutura genética do linfócito reproduz (replica) então o HIV. Por fim, o linfócito é destruído. Cada linfócito infectado produz milhares de novos vírus que infectam outros linfócitos e também os destroem. Passados alguns dias ou semanas, o sangue e os fluidos genitais contêm grande quantidade de HIV, podendo haver redução substancial no número de linfócitos CD4+. Como a quantidade de HIV no sangue e nos fluidos genitais é muito grande logo após a infecção por HIV, as pessoas recentemente infectadas podem transmitir o HIV para outras pessoas muito facilmente.

Ciclo de vida simplificado do vírus da imunodeficiência humana

Quando a infecção por HIV destrói os linfócitos CD4+, ela enfraquece o sistema imunológico do corpo, que protege contra muitas infecções e tipos de câncer. Esse enfraquecimento é parte da razão porque o organismo humano é incapaz de eliminar a infecção por HIV uma vez iniciada. No entanto, o sistema imunológico tem alguma capacidade de resposta. Dentro do período de um ou dois meses depois de ter contraído a infecção, o organismo produz linfócitos e anticorpos que ajudam a baixar a quantidade de HIV no sangue e a manter a infecção sob controle. Por este motivo, a infecção por HIV não tratada pode não causar nenhum sintoma ou somente sintomas muito leves durante, em média, cerca de dez anos (variando de dois a mais de quinze anos).

O HIV também infecta outras células, por exemplo, as células da pele, do cérebro, do trato genital, do coração e dos rins, causando doença nesses órgãos.

Contagem de CD4 O número de linfócitos CD4+ no sangue (a contagem de CD4) ajuda a determinar o seguinte: até que ponto o sistema imunológico pode proteger o corpo contra infecções

Qual é a gravidade dos danos causados pelo HIV A maioria das pessoas saudáveis apresenta uma contagem de CD4 de 500 a 1.000 células por microlitro de sangue. Normalmente, o número de linfócitos CD4+ é reduzido durante os primeiros meses de infecção. Passados cerca de três a seis meses, a contagem de CD4 se estabiliza, mas, sem tratamento, geralmente continua a declinar a um ritmo que varia de lento a rápido. Se a contagem de CD4 cair para menos de 200 células por microlitro de sangue, o sistema imunológico fica menos capaz de combater determinadas infecções (como a pneumonia por Pneumocystis jirovecii). A maioria dessas infecções é rara em pessoas saudáveis. No entanto, elas são comuns entre pessoas com o sistema imunológico enfraquecido. Essas infecções são chamadas infecções oportunistas porque se aproveitam de um sistema imunológico enfraquecido. Um número inferior a 50 células por microlitro de sangue é especialmente perigoso, uma vez que surgem comumente mais infecções oportunistas que podem causar perda grave de peso, cegueira ou morte. Essas infecções incluem: Infecções por citomegalovírus

Infecções pelo complexo Mycobacterium avium