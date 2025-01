Lewis Katz School of Medicine at Temple University

A vacina rVSV-ZEBOV é a única aprovada para uso nos Estados Unidos pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (U.S. Food and Drug Administration, FDA) para prevenção da doença pelo vírus Ebola causada pela espécie de vírus Ebola do Zaire. Ela confere proteção apenas contra a espécie de vírus Ebola do Zaire e não protege contra outras espécies do vírus Ebola ou Marburg.

Outra vacina, Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, é uma combinação de duas vacinas. Esta vacina não é aprovada para uso nos Estados Unidos, mas ela foi usada durante um surto de Ebola na República Democrática do Congo.

(Consulte também Considerações gerais sobre a imunização e a Declaração de informações sobre a vacina Ebola dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças [CDC].)

Administração da vacina contra o Ebola rVSV-ZEBOV é administrada como uma única injeção em um músculo em pessoas a partir de 18 anos de idade. Esta vacina é recomendada para pessoas a partir de 18 anos de idade nos Estados Unidos que estão em alto risco de exposição ocupacional ao Ebola em função de estarem: Respondendo a um surto de doença pelo vírus Ebola

Trabalhando como membros de equipes de saúde em centros de tratamento de Ebola designados em âmbito federal nos Estados Unidos

Trabalhando como membros de equipes de laboratório ou como outros funcionários em instalações de biossegurança de nível 4 nos Estados Unidos onde o vírus Ebola vivo esteja sendo manuseado

Trabalhando como equipe de laboratório ou como outra equipe nas instalações da Rede de Resposta Laboratorial Esta vacina também é estocada na Suíça, para distribuição rápida a pessoas em regiões onde um surto do vírus Ebola esteja ocorrendo. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo é aplicada como injeção em um músculo em uma série de duas doses para a prevenção da doença pelo vírus Ebola causada pela espécie de vírus Ebola do Zaire em pessoas a partir de 1 ano de idade.

Efeitos colaterais da vacina contra o Ebola Para todas as três vacinas, os efeitos colaterais mais comuns são dor e inchaço no local da injeção, dor muscular e nas articulações, dor de cabeça e cansaço. Para rVSV-ZEBOV, outros efeitos colaterais comuns são vermelhidão no local da injeção, sensação febril, náusea, dor articular, erupção cutânea e sudorese anormal. Para Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, outros efeitos colaterais comuns incluem calor no local da injeção e calafrios. Em crianças de 1 a 17 anos de idade, os efeitos colaterais mais comuns relatados são Dor no local da injeção

Cansaço

Diminuição da atividade

Redução do apetite

Irritabilidade