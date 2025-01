A vacina contra a hepatite B é geralmente aplicada em uma série de duas ou três injeções no músculo. Porém, se as pessoas que tiveram sido vacinadas forem expostas ao vírus, um médico mede seus níveis de anticorpos contra a hepatite B. Se os níveis de anticorpos forem baixos, elas podem precisar de outra injeção da vacina contra hepatite B.

Como parte da vacinação infantil de rotina, todas as crianças recebem geralmente três doses: ao nascimento, com 1 a 2 meses e com 6 a 18 meses de idade. Os bebês que não recebem uma dose ao nascimento devem começar a série assim que possível. (Consulte CDC: Esquema de imunização de crianças e adolescentes por idade).

Uma vacina que combina a vacina contra hepatite A e hepatite B também está disponível. Essa vacina é administrada como uma série de três ou quatro doses em pessoas a partir de 18 anos de idade.

A vacina contra a hepatite B é recomendada para todas as pessoas com até 59 anos de idade que não foram previamente vacinadas.

A vacina também é recomendada para todos os adultos não vacinados a partir de 60 anos de idade com fatores de risco para hepatite B, incluindo:

Pessoas que trabalham em profissões nas quais podem ser expostas a sangue ou outros líquidos corporais potencialmente infecciosos, como trabalhadores nas áreas de assistência à saúde, limpeza ou segurança pública

Pessoas que viajam para áreas onde a infecção é comum

Pessoas com uma doença hepática crônica (como hepatite C, cirrose, doença hepática gordurosa, doença hepática relacionada a álcool e hepatite autoimune) ou níveis elevados de determinadas enzimas hepáticas no sangue

Pessoas com insuficiência renal que precisam de diálise

Pessoas que injetam drogas ilícitas

Pessoas que tiveram mais de um parceiro sexual nos últimos seis meses

Pessoas que precisam ser avaliadas ou tratadas para uma infecção sexualmente transmissível

Pessoas que praticam sexo anal

Parceiros sexuais e contatos domésticos de pessoas portadoras da hepatite B

Pessoas com infecção por HIV

Pessoas que são empregadas ou recebem cuidados em locais onde há pessoas com alto risco de hepatite B (tais como locais em que pessoas com infecções sexualmente transmissíveis são tratadas e locais onde são prestados serviços de tratamento e prevenção de abuso de drogas, serviços para usuários de drogas injetáveis e serviços para homens que praticam sexo anal; centros de hemodiálise, instituições para pessoas com deficiência de desenvolvimento, instalações correcionais e unidades de exames e tratamento de HIV)

A vacina contra a hepatite B também pode ser administrada a adultos a partir de 60 anos de idade que não tenham fatores de risco se quiserem proteção contra a hepatite B. Para pessoas a partir de 60 anos de idade com diabetes, a decisão de receber a vacina contra a hepatite B deve ser tomada por meio de tomada de decisões clínicas compartilhadas com base em discussões com seu profissional de saúde.

Se as pessoas tiverem uma doença temporária, os médicos costumam aguardar para administrar a vacina até que a doença esteja curada (consulte também CDC: Quem NÃO deve ser vacinado com essas vacinas?).