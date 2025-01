Considerações gerais sobre infecções virais

As vacinas agem estimulando os mecanismos de defesa naturais do organismo (chamado imunização ativa). As vacinas são administradas antes da exposição a um vírus para prevenir infecções.

As vacinas virais de uso geral incluem:

Existem vacinas disponíveis com adenovírus, varíola e varíola do macaco, mas elas são aplicadas somente em pessoas com alto risco de contrair a infecção, como certas equipes militares.

As doenças virais podem ser erradicadas com vacinas eficazes. A varíola foi erradicada em 1978. Vacinação extensiva quase erradicou a poliomielite globalmente, mas ainda há casos em áreas com imunização incompleta, como a África subsaariana e o sul da Ásia. O sarampo foi quase totalmente erradicado de algumas partes do mundo, como nas Américas. No entanto, como o sarampo é altamente contagioso e a cobertura da vacinação é incompleta mesmo em regiões onde ele é considerado erradicado, é improvável que ele seja completamente eliminado em curto prazo.