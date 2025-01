Às vezes, é realizado transplante de células-tronco

Às vezes, ruxolitinibe, fedratinibe, momelotinibe ou pacritinibe

Algumas pessoas não precisam de tratamento. A maioria das pessoas recebe tratamento para reduzir os sintomas e complicações.

Às vezes, o transplante de células-tronco (transplante de medula óssea) é utilizado para pessoas com mielofibrose primária de alto risco (dependendo da idade, sintomas, resultados do hemograma e mutação genética). Um transplante é o único tratamento disponível que pode curar a mielofibrose, mas ele também apresenta riscos significativos. O transplante é frequentemente recomendado para pessoas que não apresentam outros problemas graves de saúde e têm um doador compatível.

Ruxolitinibe, um medicamento que foi desenvolvido para inibir a mutação no JAK2 é, frequentemente, o primeiro tratamento utilizado. Ele também é eficaz em pessoas que têm mutações em CALR ou MPL, pois elas também ativam a enzima JAK2. Ele é eficaz na redução do tamanho do baço e no controle de sintomas e pode aumentar a sobrevida geral e retardar a velocidade da fibrose, mas não reverte a fibrose existente na maioria dos casos e pode resultar em anemia e baixas contagens de plaquetas. O fedratinibe, o pacritinibe e o momelotinibe também inibem a mutação de JAK2 e podem ser usados como alternativas ao ruxolitinibe.

A redução do tamanho do baço tende a aliviar os sintomas. Além do ruxolitinibe, a hidroxiureia, um medicamento quimioterápico, pode reduzir o tamanho do fígado ou do baço, mas pode piorar a anemia e reduzir o número de plaquetas. A radioterapia pode diminuir o tamanho do baço, mas tem apenas um efeito temporário e pode causar contagens muito baixas de glóbulos brancos e infecção.

Em casos raros, o baço se torna extremamente grande e dolorido, podendo ser necessário retirá-lo, mas sua extração é recomendada somente depois que todas as outras medidas tiverem sido tentadas. Muitas vezes, a extração do baço não é feita em pessoas com mielofibrose primária devido a possíveis complicações como coagulação do sangue, infecção e desvio da produção de células sanguíneas para outros órgãos vitais, como o fígado.

A combinação de um andrógeno (um medicamento com os efeitos dos hormônios sexuais masculinos) com a prednisona diminui temporariamente a gravidade da anemia em aproximadamente 30% das pessoas com mielofibrose, mas esse tratamento não é utilizado com frequência. A eritropoietina, um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos, pode melhorar a anemia, mas também causa o aumento do tamanho do baço. Às vezes, a eritropoietina é usada em conjunto com um inibidor de JAK, tal como o ruxolitinibe ou o fedratinibe, para prevenir o aumento do baço. Algumas pessoas com anemia grave precisam receber transfusões de glóbulos vermelhos.

Às vezes, os médicos também administram talidomida ou lenalidomida juntamente com a prednisona, o que pode ajudar na manutenção dos níveis de plaquetas além de reduzir o tamanho do baço.

Outros medicamentos estão sendo desenvolvidos para tratar a mielofibrose e, por isso, é possível que a pessoa queira procurar um estudo clínico.