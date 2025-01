Considerações gerais sobre a anemia

Anemia pode resultar também quando são destruídos glóbulos vermelhos demais. Normalmente, os glóbulos vermelhos vivem cerca de 120 dias. Existem células depuradoras na medula óssea, no baço e no fígado que detectam e destroem os glóbulos vermelhos que estão próximos ou ultrapassaram o final do seu ciclo de vida. Se os glóbulos vermelhos forem prematuramente destruídos (hemólise), a medula óssea tenta compensar essa perda produzindo novas células mais rapidamente. A anemia ocorre quando o ritmo de destruição dos glóbulos vermelhos ultrapassa o ritmo de produção. A anemia hemolítica é relativamente incomum em comparação com a anemia causada pela hemorragia excessiva e pela diminuição da produção de glóbulos vermelhos. A anemia hemolítica pode ser causada por distúrbios dos próprios glóbulos vermelhos, mas com frequência é oriunda de outras doenças que causam a destruição dos glóbulos vermelhos.