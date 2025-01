Câncer de laringe

Quanto maior for o câncer da laringe e mais disseminado, pior será o prognóstico. Se o tumor também tiver invadido músculos, ossos, ou cartilagens, a cura é menos provável. Cerca de 85% a 95% das pessoas com cânceres pequenos das cordas vocais que não se propagaram (metastatizaram) sobrevivem por 5 anos, em comparação com menos de 48% das pessoas cujo câncer da laringe se propagou para os linfonodos locais. Para pessoas com cânceres que se disseminaram além dos linfonodos locais, a possibilidade de sobreviver por mais de 5 anos é de cerca de 35%.