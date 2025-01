Dor abdominal crônica e dor abdominal recorrente

O tratamento da síndrome da dor abdominal mediada centralmente depende dos sintomas e dá enfoque a ajudar a pessoa a retornar às atividades diárias normais e reduzir o desconforto. Geralmente, o tratamento envolve uma combinação de estratégias. Várias consultas ao médico podem ser necessárias para desenvolver a melhor combinação. Os médicos costumam agendar consultas de acompanhamento dependendo da necessidade da pessoa. As consultas continuam até bem depois da resolução do problema.

Depois que a síndrome da dor abdominal mediada centralmente é diagnosticada, o médico enfatiza que a dor, embora seja verdadeira, geralmente não tem uma causa grave e que fatores emocionais (por exemplo, estresse, ansiedade, depressão) podem desencadear ou piorar um episódio de dor. Os médicos tentam evitar a repetição de exames depois que um exame detalhado não tenha conseguido indicar uma causa física para os sintomas.

Embora não haja tratamento para curar esse tipo de dor abdominal crônica, muitas medidas úteis estão disponíveis. Essas medidas dependem de um relacionamento de confiança e compreensão entre o médico, a pessoa e seus familiares. Os médicos explicam como os resultados laboratoriais e de outros exames mostram que a pessoa não está em perigo. Os médicos incentivam as pessoas a participarem de atividades profissionais, escolares e sociais. Tal participação não piora o quadro clínico; ao contrário, ele incentiva a independência e a autoconfiança. As pessoas que abandonam as atividades diárias correm o risco de deixar que os sintomas controlem sua vida.

Fazer mudanças na dieta e consumir uma dieta rica em fibras ou suplementos de fibras ajuda algumas pessoas. É possível que a pessoa precise evitar consumir alimentos que desencadeiam a dor. Por exemplo, algumas pessoas devem evitar comer uma grande quantidade de alimentos que são difíceis de digerir e produzem uma grande quantidade de gás e evitar tomar bebidas que são ricas em açúcar.

Muitos medicamentos foram avaliados com diferentes graus de sucesso. Eles incluem medicamentos que diminuem ou param os espasmos musculares no trato digestivo (antiespasmódicos) e óleo de menta.

As fontes de tensão ou de ansiedade são minimizadas ao máximo possível. Os pais e outros familiares devem evitar reforçar a dor ao dar muita atenção a ela. Se a pessoa continuar a se sentir ansiosa ou deprimida e isso parece estar relacionado com a dor, o médico pode receitar antidepressivos ou medicamentos para reduzir a ansiedade. As terapias que ajudam as pessoas a modificarem seu comportamento, tais como treinamento para relaxamento, biofeedback e hipnose, também podem ajudar a reduzir a ansiedade e ajudam as pessoas a tolerarem melhor suas dores.

Para crianças, a ajuda dos pais é essencial. Aconselha-se aos pais que incentivem a criança a se tornar independente e a cumprir suas responsabilidades normais, particularmente frequentar a escola. Permitir que a criança evite as atividades pode realmente aumentar sua ansiedade. Os pais podem ajudar a criança a controlar a dor durante as atividades diárias com elogios e recompensas pelos comportamentos independentes e responsáveis da criança. Por exemplo, os pais poderiam recompensar a criança passando mais tempo com ela ou fazendo um passeio especial. O envolvimento dos funcionários da escola pode ajudar. Podem ser adotadas estratégias para deixar a criança descansar brevemente na enfermaria e voltar para a aula depois de 15 a 30 minutos durante o dia escolar. A enfermeira pode, às vezes, permitir que a criança ligue para um de seus pais, que deve incentivá-la a permanecer na escola.