Considerações gerais sobre a gastroenterite

As causas mais frequentes de gastroenterite são:

A gastroenterite bacteriana é menos comum do que a gastroenterite viral. As bactérias causam gastroenterite de várias maneiras.

Algumas espécies, tais como a Vibrio cholerae e cepas enterotoxigênicas de E. coli se prendem ao revestimento intestinal sem invadi-lo e produzem enterotoxinas. Essas toxinas fazem com que o intestino secrete água e eletrólitos, resultando em diarreia líquida.

Outras bactérias (por exemplo, Staphylococcus aureus [consulte também Infecção alimentar por estafilococos],Bacillus cereus e Clostridium perfringens) produzem uma exotoxina que pode estar presente em alimentos contaminados. A toxina pode causar gastroenterite sem causar infecção bacteriana. Essas toxinas geralmente causam náusea, vômito e diarreia graves. Os sintomas começam 12 horas após a ingestão de alimentos contaminados e se atenuam em 36 horas.

Algumas bactérias (como, por exemplo, determinadas cepas de E. coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella e Clostridioides difficile) invadem o revestimento do intestino delgado ou grosso (cólon). Nessa região, as bactérias danificam as células do revestimento e provocam feridas (ulcerações) que sangram e permitem considerável exsudação de líquidos que contêm proteínas, eletrólitos e água. A diarreia contém glóbulos brancos e vermelhos microscópicos e, ocasionalmente, sangue visível.

Salmonella e Campylobacter são causas comuns de diarreia bacteriana nos Estados Unidos. Ambas as infecções são mais frequentemente adquiridas pelo consumo de aves malcozidas. Leite não pasteurizado também é uma possível fonte. Campylobacter ocasionalmente é transmitida por cães ou gatos com diarreia. Salmonella pode ser transmitida pelo consumo de ovos malcozidos e pelo contato com répteis (como tartarugas ou lagartos), pássaros ou anfíbios (como sapos e salamandras).

As bactérias do gênero Shigella também são uma causa comum de diarreia bacteriana nos Estados Unidos e geralmente são transmitidas por contato direto (especialmente em creches), embora epidemias transmitidas por alimentos também possam ocorrer.

A gastroenterite por E. coli pode ser causada por vários subtipos de bactérias.

É provável que a Clostridioides difficile (C. diff) seja atualmente a causa mais comum de diarreia bacteriana nos Estados Unidos, sendo ela a causa mais comum de diarreia que ocorre após tratamento com antibióticos (consulte Gastroenterite medicamentosa). No entanto, às vezes, ocorre em pessoas que não foram tratadas com antibióticos. Os antibióticos destroem as bactérias saudáveis que normalmente residem no intestino, o que possibilita que as bactérias Clostridioides difficile cresçam em seu lugar. A Clostridioides difficile produz uma toxina que causa diarreia líquida, cuja gravidade varia de leve a grave e sanguinolenta (consulte também Diarreia por Clostridioides difficile).

Várias outras bactérias causam gastroenterite, mas a maioria é rara nos Estados Unidos. Yersinia enterocolitica pode causar gastroenterite ou uma síndrome que simula a apendicite. A pessoa é infectada ao ingerir carne de porco malcozida, leite não pasteurizado ou água contaminada. Várias cepas de Vibrio (como Vibrio parahaemolyticus) causam diarreia após a ingestão de frutos do mar malcozidos. A Vibrio cholerae, que causa a cólera, é responsável pela diarreia líquida que às vezes causa desidratação grave em pessoas em países de baixos recursos. Podem ocorrer epidemias após desastres naturais ou em campos de refugiados. As bactérias do gênero Listeria raramente causam gastroenterite transmitida por alimentos; ao contrário, elas costumam causar uma infecção na corrente sanguínea ou meningite em mulheres grávidas, recém-nascidos ou adultos mais velhos. Aeromonas é um gênero de bactérias adquiridas ao nadar em (ou ingerir) água doce ou salgada contaminada. Plesiomonas shigelloides pode causar diarreia em pessoas que comeram marisco cru ou que viajaram para regiões tropicais em países de baixos recursos.