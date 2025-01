Transtornos por uso de substâncias

O uso de drogas ilícitas, embora seja problemático do ponto de vista legal, nem sempre envolve um transtorno por uso de substâncias. Por outro lado, as substâncias permitidas por lei, como bebidas alcoólicas e medicamentos com receita (além da maconha em um número cada vez maior de estados nos Estados Unidos), podem estar envolvidas em um transtorno por uso de substâncias. Os problemas causados pelo uso de medicamentos com receita e drogas ilícitas abrangem todos os grupos socioeconômicos.

O uso recreativo de drogas existe, de uma forma ou outra, há séculos. As pessoas têm usado drogas por diversos motivos, incluindo

Para alterar ou melhorar o humor

Como parte de cerimônias religiosas

Para alcançar sabedoria espiritual

Para melhorar o desempenho

É possível que as pessoas que consomem drogas de maneira recreativa o façam ocasionalmente em doses relativamente baixas, frequentemente sem causar prejuízo a si mesmas. Ou seja, o usuário não manifesta sintomas de abstinência de droga e a droga não o prejudica fisicamente (pelo menos não no curto prazo). As drogas que costumam ser consideradas recreativas incluem o ópio, o álcool, a nicotina, a maconha, a cafeína, cogumelos alucinógenos (consulte também Intoxicação por cogumelos) e a cocaína. Muitas drogas recreativas são consideradas “naturais” porque elas estão próximas à planta de origem. Elas contêm uma mistura de ingredientes psicoativos menos concentrados em vez de um composto psicoativo isolado e mais concentrado.

As drogas recreativas podem ser consumidas por via oral, inaladas ou injetadas.