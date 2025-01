Alterações de comportamento e personalidade

Confusão e delirium dizem respeito a uma perturbação da consciência. Ou seja, a pessoa está menos consciente do seu ambiente e, dependendo da causa, pode ficar excessivamente agitada e violenta ou sonolenta e lenta. Algumas pessoas alternam entre falta de atenção e excesso de atenção. O seu pensamento parece nebuloso e lento, ou não apropriado. A pessoa tem dificuldade de se concentrar em perguntas simples e demora a responder. A fala pode ficar arrastada. Frequentemente, a pessoa não sabe que dia é, e é possível que ela não consiga dizer onde está. Algumas não conseguem dizer o seu nome.

O delírio frequentemente resulta de um problema médico geral recentemente surgido ou de uma reação a um medicamento, especialmente em adultos mais velhos. As pessoas que têm delirium precisam de cuidados médicos imediatos. Se a causa do delírio for identificada e corrigida rapidamente, com frequência ocorre a resolução do delírio.