Primeiro, os médicos fazem perguntas sobre os sintomas e o histórico médico. Em seguida, o médico faz um exame físico. O que eles identificam no histórico e durante o exame físico frequentemente indica uma causa e os exames que possivelmente precisarão ser realizados (consulte a tabela Algumas causas e características da fraqueza muscular).

O médico pede à pessoa para descrever detalhadamente o que está sentindo que acha ser fraqueza. Os médicos perguntam

Quando a fraqueza começou

Se começou de forma súbita ou gradual

Se é constante ou está piorando

Quais músculos são afetados

Se e como a fraqueza afeta a capacidade de executar certas atividades, como respirar, escovar os dentes ou o cabelo, falar, engolir, levantar-se de uma posição sentada, subir escadas e caminhar

Se tem outros sintomas que indicam o mau funcionamento do sistema nervoso, como problemas de visão ou de discurso, perda de sensibilidade ou memória, ou convulsões

Se qualquer atividade ou quadro clínico (como calor ou uso repetitivo dos músculos) faz a fraqueza piorar

O que parece ser a fraqueza súbita é muitas vezes fraqueza gradual, mas a pessoa pode não notar até que já não consiga fazer algo, como caminhar ou amarrar os sapatos.

Com base na descrição da fraqueza, os médicos muitas vezes podem identificar as causas mais prováveis, que são as seguintes:

Um problema muscular: Fraqueza que começa nos quadris e coxas ou nos ombros (isto é, a pessoa tem dificuldade para se levantar ou levantar os braços para cima) e nenhum efeito sobre a sensibilidade

Um problema do nervo periférico: Fraqueza que começa nas mãos e nos pés (isto é, a pessoa tem dificuldade de levantar uma xícara, escrever ou pisar em um pedal) e perda da sensibilidade

Os médicos também perguntam sobre outros sintomas, que podem sugerir uma ou várias causas possíveis. Por exemplo, se uma pessoa com dor nas costas e histórico de câncer relatar fraqueza em uma perna, a causa pode ser o câncer, que se estendeu e está pressionando a medula espinhal.

Os médicos perguntam sobre quadros clínicos que aumentam o risco de distúrbios que causam fraqueza. Por exemplo, eles perguntam às pessoas se elas têm pressão arterial alta e aterosclerose (que aumentam o risco de acidente vascular cerebral) ou se viajaram para uma área em que a doença de Lyme seja comum.

São feitas perguntas sobre sintomas que sugerem fadiga ou outro problema, em vez de fraqueza muscular. A fadiga tende a causar sintomas mais gerais ao invés de fraqueza muscular, e fadiga não segue um determinado padrão. Por isso, está presente todo o tempo e afeta o corpo inteiro. Pessoas com fraqueza muscular muitas vezes relatam dificuldade em executar tarefas específicas, e a fraqueza segue um padrão (por exemplo, piora após caminhar).

Os médicos fazem perguntas sobre doenças recentes ou atuais que comumente causam fadiga, como uma doença grave recente ou transtorno do humor (como depressão).

Os médicos perguntam sobre o uso passado e atual de medicamentos, álcool e drogas ilícitas.

Se parentes tiveram sintomas semelhantes, isso pode ajudar o médico a determinar se a causa é hereditária.

Durante o exame físico, os médicos se concentram no sistema nervoso (exame neurológico) e músculos.

Os médicos observam como a pessoa caminha. O caminhar das pessoas pode sugerir a doença que está causando os sintomas ou sua localização. Por exemplo, se as pessoas arrastam uma perna, não balançam um braço tanto quanto o outro quando caminham, ou ambos, seus sintomas podem ser causados por um acidente vascular cerebral. Os médicos também buscam outros sinais de que o sistema nervoso está funcionando de modo falho, como a perda de coordenação ou sensibilidade.

Os nervos cranianos (que unem o cérebro aos olhos, orelhas, rosto e várias outras partes do corpo) são examinados, por exemplo, verificando os movimentos oculares, a capacidade de falar claramente e a capacidade de girar a cabeça (consulte a tabela Teste dos nervos cranianos).

Os músculos têm tamanho e movimentos não intencionais excepcionais examinados (como movimentos e tremores involuntários). Os médicos observam a suavidade com que os músculos se movimentam e se há resistência involuntária ao movimento (detectada quando os médicos tentam movimentar um músculo que o indivíduo relaxou).

Os reflexos são verificados. Os reflexos são respostas automáticas a um estímulo. Por exemplo, os médicos testam o reflexo patelar batendo suavemente no tendão do músculo sob a rótula com um martelo de borracha. Normalmente, o joelho movimenta-se involuntariamente. Esse teste ajuda os médicos a identificar qual parte do sistema nervoso provavelmente foi afetada, dentre as seguintes:

Cérebro ou medula espinhal: Se os reflexos são acionados com facilidade e são bem fortes

Nervos: Se os reflexos são acionados com dificuldade e são lentos ou ausentes

Os médicos testam a força muscular pedindo ao indivíduo que empurre ou puxe contra uma resistência, ou que faça movimentos que exijam força, como caminhar sobre os calcanhares e na ponta dos pés ou levantar-se.

É realizado um exame físico geral para detectar outros sintomas que possam indicar uma causa, como falta de ar (possivelmente causada por uma doença cardíaca ou pulmonar).

Em geral, se o histórico e o exame físico não apresentam anormalidades específicas que sugerem uma doença no cérebro, na medula espinhal, no nervo ou no músculo, a causa provavelmente será fadiga.