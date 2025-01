Insônia e sonolência excessiva durante o dia (EDS)

Os testes não são necessários se os sintomas sugerirem uma causa como maus hábitos de sono, estresse, distúrbio do trabalho de turnos ou síndrome das pernas inquietas (uma necessidade irresistível de mover as pernas ou os braços pouco antes ou durante o sono).

Às vezes, os médicos encaminham as pessoas a um especialista em distúrbios do sono para avaliação em um laboratório do sono. As razões para o referido encaminhamento incluem

Um diagnóstico incerto

Suspeita de certas doenças (como apneia do sono, transtorno convulsivo, narcolepsia e doença de movimento periódico dos membros)

A insônia ou sonolência excessiva durante o dia persiste apesar das medidas básicas para corrigi-la (mudar o comportamento para melhorar o sono e tomar soníferos por um curto período)

A presença de sinais de alerta ou outros sintomas como pesadelos e espasmos nas pernas ou braços durante o sono

Dependência de soníferos

Normalmente, a avaliação consiste em uma polissonografia e, às vezes, observar (e às vezes registrar em vídeo) os movimentos incomuns durante toda uma noite de sono. Às vezes, outros testes também são realizados.

A polissonografia é geralmente realizada durante a noite em um laboratório do sono, que pode estar situado em um hospital, em uma clínica, em um quarto de hotel, ou em uma outra instalação que esteja equipada com uma cama, um banheiro e um equipamento de monitoramento. Os eletrodos são colados no couro cabeludo e no rosto para registrar a atividade elétrica do cérebro (eletroencefalografia, ou EEG), bem como os movimentos do olho. Aplicar esses eletrodos é indolor. Os registros ajudam a fornecer aos médicos as informações sobre as fases do sono. Os eletrodos também são fixados a outras áreas do corpo para registrar a frequência cardíaca (eletrocardiograma, ou ECG), a atividade muscular (eletromiografia) e a respiração. Um clipe indolor é anexado num dedo ou numa orelha para gravar os níveis de oxigênio no sangue. A polissonografia pode detectar problemas respiratórios (como a apneia obstrutiva do sono ou central), transtornos convulsivos, narcolepsia, doença de movimento periódico dos membros e movimentos e comportamentos incomuns durante o sono (parassonias). Atualmente, a polissonografia é comumente realizada em casa para diagnosticar a apneia obstrutiva do sono, mas nenhum outro distúrbio do sono. Quando feito em casa, não se faz EEG, ECG nem eletromiografia.

Um teste de latência múltipla do sono é realizado para distinguir entre fadiga física e sonolência excessiva durante o dia e para verificar se há narcolepsia. As pessoas passam o dia em um laboratório do sono. Elas têm a oportunidade de tirar 5 cochilos em intervalos de 2 horas. Elas se deitam em um quarto escuro e pede-se que tirem um cochilo. A polissonografia é utilizada como parte do teste para avaliar a rapidez com que as pessoas adormecem. Ela detecta quando as pessoas adormecem e é utilizada para monitorar as fases do sono durante os cochilos.

O teste de manutenção da vigília é utilizado para determinar o quão bem as pessoas podem permanecer acordadas enquanto estiverem sentadas em uma sala silenciosa. Este teste ajuda a determinar o quão intensa está a sonolência diurna e se as pessoas podem, com segurança, realizar suas atividades diárias habituais (como dirigir um carro).

Testes para avaliar o coração, pulmões e fígado podem ser feitos em pessoas com sonolência excessiva durante o dia se os sintomas ou resultados do exame físico sugerirem que a causa provém de outro problema.