Acidente vascular cerebral isquêmico

Para a trombectomia mecânica, os médicos utilizam um dispositivo para remover fisicamente o coágulo sanguíneo presente em artérias cerebrais grandes. Esse procedimento costuma ser realizado quando as pessoas tiveram um acidente vascular cerebral grave. Novas evidências sugerem que a trombectomia mecânica pode tratar com eficácia pessoas que têm um acidente vascular cerebral, independentemente de sua gravidade.

A trombectomia mecânica é tradicionalmente realizada no prazo de 6 horas a partir do início dos sintomas. No entanto, o procedimento pode ser feito em até 24 horas após o início dos sintomas, se os exames de imagem mostrarem tecido cerebral não danificado. Assim, em alguns centros de acidentes vasculares cerebrais, os médicos estão começando a usar um tipo especial de TC RM (exame de imagem por perfusão) e outros exames de imagem para determinar até que ponto o acidente vascular cerebral avançou, em vez de se guiarem estritamente pelo tempo. Esses exames podem revelar o nível de redução do fluxo sanguíneo e indicar quanto tecido cerebral pode ser salvo. Essa abordagem (baseada no estado do tecido cerebral e não no tempo), é útil principalmente quando os médicos não souberem ao certo quando o acidente vascular cerebral começou, por exemplo, no caso de as pessoas acordarem pela manhã e apresentarem sintomas de acidente vascular cerebral. Se os exames de imagem indicarem que há apenas uma certa redução do fluxo sanguíneo, o tratamento com trombectomia mecânica até 24 horas após o início dos sintomas ainda poderá salvar o tecido cerebral. Porém, em caso de grande redução ou interrupção do fluxo sanguíneo, o tratamento iniciado somente após uma hora talvez não possa salvar nenhuma área de tecido cerebral.

Diferentes tipos de dispositivos podem ser utilizados. Por exemplo, pode ser utilizado um dispositivo de recuperação de stent. Ele lembra uma pequena gaiola de arame. Ele pode ser preso a um cateter, que é inserido através de uma incisão, frequentemente na virilha, e conduzido até o coágulo. A gaiola é aberta e depois fechada ao redor do coágulo e este é puxado para fora usando um cateter maior. Se realizada em até seis horas do início do acidente vascular cerebral, a trombectomia mecânica com dispositivo de recuperação de stent pode melhorar drasticamente os resultados em pessoas com uma obstrução de grande porte. Dispositivos podem restaurar o fluxo sanguíneo em 90% a 100% das pessoas.

A trombectomia mecânica é feita apenas em centros de acidente vascular cerebral.